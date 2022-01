Claudio Ranieri, demis de la Watford. Antrenorul italian a fost dat afară după doar trei luni

Antrenorul italian Claudio Ranieri a fost demis de la Watford la doar trei luni după ce a preluat echipa.

Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului englez. Tehnicianul a fost dat afară după prestația dezastruoasă a formației în această perioadă. Watford este pe penultimul loc în clasamentul din Premier League, iar săptămână trecută a fost învinsă pe teren propriu de ultima clasată Norwich City scor 0-3.



Sub comanda lui Claudio Ranieri, Watford a jucat 14 meciuri, din care a câştigat doar două, și a suferit 11 înfrângeri, iar o altă partidă s-a terminat la egalitate.



Presa engleză a scris că Watford va anunțat în curând numele noului antrenor. Acesta urmează să fie al zecelea din ultimii cinci ani. Watford va juca următoarea partidă pe 5 februarie cu Burnley.



Claudio Ranieri are 69 de ani și a antrenat de-a lungul timpului formații precum Valencia, Atletico Madrid, Juventus Torino, AS Roma, Internazionale Milano sau AS Monaco. În Anglia, le-a pregătit anterior pe Chelsea Londra, Fulham și Leicester City. Cu ultima a scris istorie, reușind să cucerească titlul în Premier League în 2016.



Tot în acel an, Ranieri a fost desemnat cel mai bun antrenor de FIFA.