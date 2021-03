Clătite și voie bună: Anul acesta, festivalul maslenița s-a desfășurat în aer liber

Anul acesta, festivalul maslenița s-a desfășurat în aer liber. La evenimentul din Capitală au venit și meșterii populari şi producătorii locali. Nu au lipsit nici tradiţionalele clătite, servite de bucătarii unui restaurant din Capitală."Am stat acasă mult timp, nu am participat la târguri. Oamenii vor produse naturale din miere. Acestea sunt importante pentru sănătate, mai ales acum în pandemie.""Din cauza pandemiei s-au anulat foarte multe. Am venit să arăt lucrările mele, să vorbesc direct cu cumpărătorii.""Am decis să particip şi eu la târg. Oamenii să iasă măcar puţin din casă, să le fie vesel."Trecătorii au fost foarte încântaţi, iar unii şi-au cumpărat produse pentru acasă."Am rămas uimită că s-a organizat acest eveniment. Dar sunt foarte fericită.""Întâmplător am trecut astăzi prin centru. Am auzit muzică şi am venit să vedem. Ne gândeam că nu va fi, deoarece este pandemie. "Organizatorii au declarat pentru postul nostru de televiziune că evenimentul a fost organizat în aer liber cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.