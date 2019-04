CLASSIC, VICTORIE CATEGORICĂ. Echipa din Chişinău a învins pe Rîmbcom Căuşeni cu 11-6

Spectacol în a doua manşă a fazei sferturilor de finală a Campionatului Moldovei la futsal. Classic Chişinău a învins pe Rîmbcom Căuşeni cu scorul de 11-6.

Classic, care pierduseră primul meci, s-a dezlănţuit în al doilea, jucat la "Futsal Arena FMF" din comuna Ciorescu. Echipa din Chişinău a condus la pauză cu 6-1.



În repriza secundă, echipele au jucat dezinvolt şi scorul a căpătat proporţii. Eroul partidei a fost jucătorul echipei Classic, Nicolae Ignat, marcator a 5 goluri.

" Rîmbcom e o echipă foarte bună. Are mulţi jucători care pot lupta. cu oricine. Noi am fost mai pregătiţi, cu un cap mai sus ca dînşii. "



La Rîmbcom, Vedat Cazacu şi Denis Apostol au înscris câte două goluri.



" Classic a meritat victoria pe deplin. Au fost mai buni. De aia e şi scorul de pe tabela de marcaj. O să facem concluzii. "



" Astăzi am urmat planului nostru, să jucăm la contraatac. Ne-a ieşit. Am câştigat cu 6-1 prima repriză, iar în a doua am încercat să mai schimbăm ceva în joc. "

Într-un alt meci din sferturile de finală, Sportul Studenţesc ULIM a învins-o pe Olimpia cu 5-3. Echipa calificată se va decide tot în a treia partidă.

Ambele meciuri decisive sunt programate pentru 11 aprilie.