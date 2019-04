Classic, victorie categorică. Cu ce scor a învins echipa din Chişinău pe Rîmbcom Căuşeni

foto: publika.md

Spectacol în a doua manşă a fazei sferturilor de finală a Campionatului Moldovei la futsal.



Classic Chişinău a învins pe Rîmbcom Căuşeni cu scorul de 11-6.

Classic, care pierduseră primul meci, s-a dezlănţuit în al doilea, jucat la "Futsal Arena FMF" din comuna Ciorescu. Echipa din Chişinău a condus la pauză cu 6-1.



În repriza secundă, echipele au jucat dezinvolt şi scorul a căpătat proporţii. Eroul partidei a fost jucătorul echipei Classic, Nicolae Ignat, marcator a 5 goluri.



"Rîmbcom e o echipă foarte bună. Are mulţi jucători care pot lupta. cu oricine. Noi am fost mai pregătiţi, cu un cap mai sus ca dînşii."



La Rîmbcom, Vedat Cazacu şi Denis Apostol au înscris câte două goluri.



"Classic a meritat victoria pe deplin. Au fost mai buni. De aia e şi scorul de pe tabela de marcaj. O să facem concluzii."



"Astăzi am urmat planului nostru, să jucăm la contraatac. Ne-a ieşit. Am câştigat cu 6-1 prima repriză, iar în a doua am încercat să mai schimbăm ceva în joc. "



Într-un alt meci din sferturile de finală, Sportul Studenţesc ULIM a învins-o pe Olimpia cu 5-3. Echipa calificată se va decide tot în a treia partidă.



Ambele meciuri decisive sunt programate pentru 11 aprilie.