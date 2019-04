Clasa viitorului. Anual, o mie de profesori vor fi instruiți în domeniul IT

Tehnologiile digitale de mult nu mai sunt o noutate pentru elevii, dar sunt o adevărată provocare pentru unii profesori. Aşa că în fiecare an, câte o mie de dascăli, vor învăţa cum să utilizeze tehnologiile informaţionale şi cum să le pună în practică în timpul orelor. Pentru asta a fost lansat Centrul de Inovații Digitale în Educație "Clasa Viitorului" de la Universitatea de Stat "Ion Creangă".



Sala este dotată cu imprimante 3D, drone şi seturi de robotică. Profesorii vor învăţa cum să le utilizeze, iar ulterior vor transmite informaţia copiilor din şcolile unde predau.



"Ar fi foarte bine şi necesar să beneficiem de acest proiect deoarece în ziua de azi tehnologiile sunt foarte dezvoltate şi elevii vor avea parte de lecţii interesante", a spus Dorina Calugher, o profesoară din Orhei.



"Noi mergem în pas cu timpul, repede prindem, învăţăm şi implementăm, îi învăţăm pe copii. Nouă la fel ne este interesant ca şi copiilor", a spus Vera Ichizli, o profesoară din satul Congaz, Găgăuzia.



Tehnologiile au fost testate timp de 18 luni de peste două mii de elevi şi de peste 100 de profesori din 11 licee.



"Am aflat cum lucrează tranzitoarele care sunt o parte foarte importantă în calculatoarele de azi."



"Aici avem un robot care e ca un card de memorie şi când simte ca eu introduc cardul el îl ia şi iată poate să citească culoarea."



Centrul de Inovații a fost vizitat şi de premierul Pavel Filip.



Robotul e asamblat de voi sau deja era asamblat?

Succese!



Premierul a mărturisit că dezvoltarea sectorului IT a fost mereu o prioritate pentru el.



"Acum şapte ani. Priveam la anul 2019 sau 2020 ca la ceva foarte departe, ca la ceva foarte îndepărtat. Nu eram siguri cum va arăta viitorul, cum va arăta o clasă a viitorului, dar ştiam că trebuie să fim pregătiţi pentru acest viitor", a declarat Pavel Filip.



"Competenţa absolut indispensabilă orei actuale este competenţa digitală.

Trebuie, figurativ vorbind, să le oferim copiilor noştri pâine şi cuţitul în cunoaşterea noilor tehnologii", a spus Monica Babuc, ministrul Educaţiei.



Printre finanţatorii proiectului "Clasa Viitorului" se numără USAID Moldova.



"Cred că toţi copiii din Moldova merită să aibă acces la cele mai moderne tehnologii şi echipamente digitale. Acest lucru le va asigura un loc de muncă şi o carieră de succes", a menţionat Karen Hilliard, şefa USAID Moldova.



Proiectul "Clasa Viitorului" a costat 12 milioane de lei.