Clăparul formaţiei britanice The Stranglers a murit în urma infecţiei cu COVID-19

Clăparul trupei britanice The Stranglers, Dave Greenfield, a murit la vârsta de 71 după ce a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, informează marţi The Independent.Basistul The Stranglers, Jean-Jacques "JJ" Burnel i-a adus un omagiu lui Greenfield, pe care l-a numit un "geniu muzical"."Duminică seara, la 3 mai, bunul meu prieten şi cel care mi-a fost coleg vreme îndelungată, timp de 45 de ani, geniul muzical care a fost Dave Greenfield, s-a stins, fiind una dintre victimele Marii Pandemii din 2020. Noi toţi, cei din familia internaţională Stranglers îl plângem şi transmitem cele mai sincere condoleanţe lui Pam", a declarat Burnel cu referire la soţia lui Greenfield.Bateristul Jet Black a adăugat: "Noi şi întreaga lume tocmai am pierdut un prieten drag şi un geniu muzical. Dave a fost un muzician complet şi natural. Împreună am mers în turnee nesfârşite pe glob şi e clar că a fost adorat de milioane de oameni. Un talent imens, o mare pierdere, îi simţim mult lipsa".Actualul vocalist şi chitarist al trupei, Baz Warne, a scris la rândul său: "Am pierdut astăzi un adevărat inovator, un muzician legendar şi unul dintre cei mai dragi prieteni ai mei".Formaţia britanică The Stranglers a luat naştere în 1974, la Guildford.Membrii trupei urmau să pornească vara aceasta într-un turneu de adio, care a fost însă amânat din cauza pandemiei de coronavirus, scrie agerpres.ro.