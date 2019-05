Clădirea Spitalului Clinic Municipal de Copii nr. 1 din Capitală va fi termoizolată în totalitate

Clădirea Spitalului Clinic Municipal de Copii nr. 1 din Capitală va fi termoizolată în totalitate. Lucrările urmează să se încheie până în luna august. De asemenea, instituţia va fi dotată cu 44 de panouri solare, lucu care va genera economii considerabile. Proiectul, care costă 6,6 milioane de lei, a fost deja realizat în proporţie de 20 la sută.



"Sunt folosite materiale la termoizolarea faţadelor şi acoperişului, vată minerală cu grosimea 100, vată bazaltică, acoperişul va fi şi el termoizolat şi cu vată şi cu membrană germană, o tehnologie nouă care va servi pe un termen mai îndelungat", a spus inginerul, Alexei Goncearenco.



Cum au loc lucrările a mers să vadă primarul interimar Ruslan Codreanu.



"După ce va fi reparat acoperişul şi izolat, va fi instalată o baterie solară. Ceea ce per ansamblu o să permită o economie", a spus primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.



După renovare, cheltuielile pentru apa caldă şi energie electrică se vor reduce cu 60 la sută.



" În perioada rece a anului este destul de frig dacă întârziem cu căldura. Şi a doua problemă care a fost, aprovizionarea cu apă caldă tot anul împrejur care ne dau bătăi de cap în aspectul financiar", a spus directorul Spitalului municipal pentru Copii nr.1, Ştefan Calancea.



Părinţii speră că după reparaţii, camerele de baie vor avea apă caldă toată ziua, nu doar dimineaţa şi seara.



"Copiii sunt mici, suferă, au nevoie de căldură. Demult trebuiau să facă aşa ceva."



"Trebuie condiţii pentru copii micuţi. Nici apă caldă, nici veceu nu era, era dezastru. Am fost în interior, am avut nişte proceduri şi chiar am văzut că era dezastru, chiar pacienţii spuneau că picură când plouă, iarna"



Din cele 6,6 milioane de lei necesare pentru lucrări,

1,6 milioane au fost oferite din bugetul municipal, restul reprezintă un grant oferit de Fondul de Efiecineţă Energetică. Anual, şapte mii de copii sunt trataţi la Spitalul municipal pentru Copii nr. 1 din Capitală.