Clădirea în formă de nufăr din China, printre cele mai frumoase construcţii de pe Terra (FOTO)

Motiv de bucurie cei care plănuiesc să viziteze cele mai frumoase monumente ale lumii! O publicaţie celebră a realizat un top al celor mai frumoase construcţii de pe Terra care par desprinse, însă, dintr-un alt Univers. Prima în clasament este o clădire din China, care are forma unui nufăr.

Sub forma unei plante care abia a înflorit, clădirea Lotus provincia Wujin atrage milioane de turişti anual. Înconjurată de un lac artificial, clădirea îi trimite pe vizitatori cu gândul la primăvară, chiar şi în anotimpul geros. În interiorul se află birouri, săli de conferinţă, dar şi spaţii de expoziţie, destinate vizitatorilor. Îmbrăcată în petale roz din metal, clădirea are în centru şi un candelabru de aproape 7 metri, sub forma unui pistil.