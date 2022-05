CJI a organizat un flashmob în faţa Ambasadei Rusiei: "Uciderea jurnaliştilor nu va ascunde ororile războiului"

"Uciderea jurnaliştilor nu va ascunde ororile războiului". Este mesajul transmis la un flashmob din faţa Ambasadei Rusiei din Chişinău. Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei.

Manifestanţii au venit la Ambasada rusă cu fotografiile celor 21 de jurnalişti decedaţi în Ucraina şi pancarte cu mesaje anti-război. Potrivit CJI, scopul flashmob-ului este exprimarea solidarităţii cu presa din Ucraina şi cu corespondenţilor care au mers în ţara vecină să relateze despre război, din prima sursă.



Participanții au stat în tăcere timp de câteva minute în faţa Ambasadei Federaţiei Ruse, în memoria jurnaliştilor care au murit în război. Printre ei - şi cameramanul Fox News Pierre Zakrzewski, ucis la mijlocul lunii martie, când automobilul echipei de filmare a fost atacat la Horenka, în regiunea Kiev. Pierre a fost un cameraman de război care a filmat conflictele din Irak, Afganistan și Siria.



"Atunci când jurnaliştii sunt arestaţi, reţinuţi în mod arbitrar, sunt torturaţi şi omorâţi - asta pot fi calificate drept crime de război. Cei care se fac responsabili de crime de război, ar trebui să poarte răspundere, conform prevederilor legislaţiei. Afirmăm cu toată tăria că este un abuz împotriva libertăţii presei, împotriva libertăţii de exprimare", a declarat Directorul Centrului pentru Jurnalism Independent.



Directorul Centrului pentru Jurnalism Independent afirmă că ţara noastră continuă să fie expusă propagandei. Totodată, Nadine Gogu mai spune că o provocare pentru jurnalişti care vor să meargă în Ucraina este că nu au echipament de protecție şi le lipsesc traininguri despre reflectarea războiului.



Am solicitat replică de la Ambasada Rusiei şi am expediat o solicitare în acest sens, precum şi am sunat pe numerele de telefon indicate pe site-ul instituţiei, însă deocamdată nu am primit niciun răspuns.