Citricele, între beneficii și pericole pentru sănătate. Recomandările medicilor

''Pipăitul, cât ar fi de straniu, este un indicator foarte bun, fructul trebuie să fie tare şi trebuie să fie greu. Pentru că de obicei acelea care sunt uşoare sunt deja depăşite. Un burete lipsit de zeamă, atunci când sunt uşoare sau zbârcite'', spune Adela Stamati, medic pediatru, conferenţiar universitar.Odată ajunşi acasă, trebuie să spălăm citricele. Cel mai bine este să faceţi acest lucru cu apă fierbinte. Puteţi folosi la curăţarea cojii chiar şi un burete de vase. De asemenea, fructele pot fi ţinute în jur de 15 minute în apă, în care puteţi adăuga puţin bicarbonat de sodiu.Potrivit medicilor, pesticidele şi fungicidele de pe citrice pot crea probleme de sănătate, mai ales în rândul copiilor de până la trei ani.''Copilul care are orice manifestare alergică categoric este interzis citricile. Acei adulţi care au aciditate mărită şi consumă o cantitate mai mare, mai mult de un fruct, două pe zi ar putea să aibă probleme digestive, nemai vorbind de fundalul alergic dacă este", mai spune Adela Stamati, medic pediatru, conferenţiar universitar.Moldovenii spun că în perioada rece a anului consumă cât mai multe citrice. În timp ce unii afirmă că aruncă toate cojile fructelor, alţii spun că nu văd nimic periculos şi le folosesc la prepararea diferitor prăjituri, dar şi a ceaiurilor.''Au vitamine multe, copiii mănâncă, este sezonul lor. Din cătină, din portocală facem ceai, sunt vitaminoase, sănătoase, întăresc imunitatea. Portocala o spălăm şi tăiem cu tot cu coajă felii şi o consumăm.'''' - Chiar zilele trecute am luat un kilogram de lămâie.- La ce o folosiţi?- La ceai şi aşa mănânc şi pun în borcan cu miere.- Folosiţi şi coaja de lămâie?- Da, o mănânc cu tot cu coajă să nu mă doară gâtul şi să nu am gripă.- Le spălaţi?- Desigur, de câteva ori pentru că sunt aduse de departe, nu-s de la noi. '''' - Nu le folosim, le aruncăm, avem ceaiurile noastre.- Credeţi că sunt periculoase?- Nu ştim ce este acolo. Nu ştim câţi nitraţi au ele şi asta poate fi o problemă. ''În pieţe, un kilogram de lămâi costă 15 lei, portocalele - 35 şi clementinele între 25 şi 28 de lei.