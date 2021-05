Circulaţia trenurilor prin punctul feroviar din Bălţi a fost sistată. Peste 200 de angajați au intrat în grevă

Circulaţia trenurilor prin punctul feroviar din Bălţi a fost sistată începând de vineri, pentru o perioadă nedeterminată. Se întâmplă după ce peste 200 de angajați au intrat în grevă nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile de cinci luni. Muncitorii spun că au ajuns la limita existenței.



"Eu am multe datorii. Nu am ce mânca. Nu am nicio bucată de pâine."



"Eu lucrez cu soția. Noi în doi. Ei spun să ne achite un salariu, dar ce să fac eu cu un salariu? Eu am datorii șapte mii de lei, dar eu de tot primesc șapte mii. Uitați-vă în ce încălțăminte sunt. Noi venim șapte kilometri pe jos."



"Copilul meu face lecții online. Dacă nu achiți pentru internet, îl deconectează. Ce să fac? Unde să meargă copilul?"



"Pe vremuri, trenul trecea prin Răuțel de câteva ori pe zi și nu ducea lipsă de pasageri care mergeau la Bălți. Treptat, numărul curselor s-a redus. De astăzi, singura cursă care mai ajungea aici seara a fost suspendată din cauza grevei."



Oamenii din localitate afirmă că s-au obișnuit să meargă la muncă sau la rude cu trenul.



"Noi chiar lângă calea ferată trăim doamna. M-am suit și am plecat. Cât acolo în zece minute suntem la gară la Bălți. Suntem pensionari și ne este greu."



"Și cu trenul este comod că te duce până la gară, dar mai departe cine știe ce va fi. Ce a fost am văzut, dar mai departe o să vedem. Salariile trebuie să dea, pentru că lumea lucrează, dar mă rog."



Potrivit președintelui Federației sindicale a feroviarilor din Bălți, Andrei Țîbîrnac, angajatorul a încălcat mai multe prevederi ale Codului Muncii atunci când nu a achitat salariile pentru muncitori.



"Angajatorul încearcă să ne asigure că va achita salariile și să muncim mai departe. Angajații nu sunt de acord. Ei au datorii foarte mari și nu au posibilitatea să le restituie."



Directorul general interimar al Căii Ferate a Moldovei, Adrian Onceanu, nu a răspuns la telefon pentru a oferi un comentariu. Anterior, sute de angajaţi ai CFM au protestat la Ocniţa, Basarabeasca, Bălți și Bender. Restanţele salariale ale întreprinderii faţă de cei 6000 de angajaţi se ridică la 108 milioane de lei. Alte aproximativ 300 de milioane sunt credite neachitate. Recent, Comisia de anchetă a Parlamentului a constatat că în perioada 2010-2020, din CFM s-au delapidat peste 1,5 miliarde de lei prin achiziţii dubioase.

Consiliul Suprem de Securitate a cerut Guvernului să găsească în regim de urgență resurse pentru restanțele la salarii. CSS a recomandat şi demiterea actualului director interimar, acuzat de management defectuos. Preşedintele Maia Sandu susţine că CFM a fost dusă conștient la faliment, prin scheme de corupție şi achiziții trucate. Adrian Onceanu a refuzat să comenteze atunci aceste declaraţii.