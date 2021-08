Circulaţia pe traseul Chişinău-Giurgiuleşti, sistată din cauza unor incendii de vegetaţie (VIDEO)

Incendiile de vegetaţie au pus stăpânire pe sudul ţării. Potrivit IGSU, au ars peste 80 de hectare de mirişte şi vegetaţie uscată în apropiere de localităţile Bugeac şi Congaz, dar şi lângă oraşul Comrat. Potrivit portalului de ştiri gagauzinfo, circulaţia a fost sistată pe drumul Chişinău-Giurgiuleşti, în apropiere de oraşul Comrat, din cauza fumului dens şi pentru a nu răspândi incendiul. Focul ar fi pornit noaptea trecută, iar imaginile filmate de oamenii care mergeau prin preajmă sunt rupte dintr-un film de groază.



"Am trecut de Comrat şi vedeţi ce se întâmplă aici? Cam cu 10 minute în urmă am fost la Comrat. Ajungem la un nor de fum. "



Nici imaginile de pe timp de zi nu sunt mai îmbucurătoare. Şoferii circulă cu greu din cauza fumului dens.



"Mergi încetişor."



Presa locală mai scrie că după intervenţia pompierilor accesul pe drumul din apropierea satului Bugeac a fost redeschis. În vecinătate este situată o staţie de depozitare a gazului lichefiat, mai multe benzinării şi o linie de cale ferată.

Ofiţerul de presă de la Direcția de Poliție din Găgăuzia, Oxana Gațenco, nu are informaţii despre ce se întâmplă la faţa locului şi nici nu ştie dacă a fost repornită circulaţia pe drumul Chişinău-Giurgiuleşti.

Serviciul de presă al IGSU nu ne-a putut oferi mai multe detalii despre situaţia de la faţa locului, iar purtătorul de cuvânt al IGP nu a răspuns la telefon.