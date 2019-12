CIRCUL VA FI REPARAT. Uniunea Europeană a oferit bani pentru expertiza tehnică şi proiectare (FOTOREPORT)

Circul din Chişinău va intra, în sfârşit, în renovare. A fost deja făcută o expertiză tehnică a clădirii, iar anul viitor va fi făcut proiectul. Lucrările propriu-zise vor începe însă abia în 2021. Experţii au ajuns la concluzia că edificiul poate fi reparat, iar autorităţile promit că stilul arhitectural, elementele de decor şi mozaicile vor rămâne intacte.

Clădirea a fost construită în 1981 de arhitecţi şi ingineri celebri în Uniunea Sovietică. A ieşit o adevărată operă arhitecturală şi a găzduit mii de spectacole. Arena mare nu a mai fost reparată niciodată. Holurile, băile au rămas exact aşa ca acum aproape 40 de ani. Vremea şi-a lăsat amprenta, iar în 2004, sala mare, cu o capacitate de 2000 de spectatori a fost închisă pentru reparaţii şi aşa a rămas.



I-am surprins în timpul repetiţiilor trupa de acrobaţi "Ceban Grup". Acasă, artiştii doar se antrenează, pentru că în arena mică nu le permite spaţiul să facă spectacole. Aşa că tinerii sunt aplaudaţi doar peste hotare. Alexei Tortă de exemplu, spune că renovarea circului i-ar permite să renunţe la turneele care îl ţin departe de familie.



"Asta ar însemna un job pentru artişti, de a sta acasă şi de a nu mai pleca peste hotare. Un loc de muncă acasă e binevenit şi pentru noi, şi pentru familiile noastre. Stăm cu ei, ne vedem şi de sărbători. Dar cum nu avem posibilitatea, suntem nevoiţi să plecăm câteodată şi şapte luni, opt luni. Uneori, stăm numai o lună acasă. O lună într-un an", a spus avocatul, Alexei Tortă.



Pentru ca circul să renască, e nevoie de investiţii mari.



"Toate încăperile sunt păstrate. Absolut totul trebuie de utilat, de prefăcut şi de reparat. Pe arena mare nu s-a făcut niciodată reparaţie. Deci nici pe holuri, nici în sălile de baie. Aşa cum au fost făcute în anii `80, aşa şi au rămas", a menţionat directorul interimar al Circului, Alexandru Rusu.



Dar şi planurile sunt mari. După reparaţii, clădirea ar putea fi exploatată la maxim. Arena va fi construită în aşa fel încât să poată găzdui şi concerte.



"Să fie o arenă unde pot fi prezentate şi concerte de diferite genuri, şi activităţi sportive, diverse activităţi culturale, simpozioane, întruniri, congresuri, olimpiade, tot ce doriţi. Pe lângă asta, aceste holuri imense, foarte ofertante c foarte multă lumină. Ele pot servi drept galerii pentru foarte multe expoziţii", a spus directorul general "Moldova-Concert", Andrei Locoman.



Clădirea circului impresionează şi prin elementale de decor. Unele dintre ele au foste deteriorate de vreme, dar mozaicul de pe podeaua din hol a rămas intact.



"Noi de asta şi am făcut o analiză preliminară a stării circului şi în expertiza tehnică noi anume am indicat faptul că toate elementele de decor, din circ. Fie că este podea, fie că sunt ornamentele de pe pereţi, ele toate vor fi restaurate şi păstrate", a spus secretarul de stat MECC, Andrei Chistol.



Până vor începe lucrările la circ va mai trece timp. A fost făcut abia o expertiză tehnică a edificiului, dar mai urmează să fie făcut şi un proiect. Până atunci, moldovenii rămân cu nostalgia.



"Era interesat, venea toată Uniunea Sovietică, cum era înainte".



"Şi copiii mei au fost de multe ori la circ. Îmi duceam des copiii şi nepoţeii vreau să-i duc, că am noi nepoţi frumuşei".



Pe lângă clădirea circului, va fi renovată şi cetatea Tighina. Pentru expertiza tehnică a edificiului şi proiectarea lucrărilor, Uniunea Europeană au oferit bani prin intermediul programului "Măsuri de Promovare a Încrederii", implementat de PNUD.