Circul din Chișinău și-a încheiat stagiunea de vară. Ce emoții au trăit artiștii, dar și spectatorii

Artiştii spun că, după un an şi jumătate de pandemie, acest spectacol a fost ca o gură de aer."Pentru mine a fost prima dată când am evoluat pe arena circului, inclusiv şi repetiţiile au fost ceva nou pentru mine. Se vede foarte bine când ieşi pe arenă setea oamenilor de a vedea spectacolul Circului.", e de părere magicianul GARRY COZMA."Noi evoluăm împreună. A fost o lună foarte reușită. Suntem foarte mulţumiţi de spectatori și de munca făcută.", a spus ANASTASIA HOHREACOV, artistă."Noi încheiem astăzi spectacolul nostru. Publicul a fost foarte bun, ne-a primit bine şi vrem să mai revenim aici.Noi deja de şase ani nu am evoluat în Moldova.", a declarat SERGHEI HOHREACOV, artist.Spectatorii au urmărit cu suspans prestaţia artiştilor."Era şi de aşteptat să avem parte un spectacol foarte interesant. Nouă ne-a plăcut foarte mult şi chiar l-am aşteptat.""Copilul este entuziasmat prima dată suntem. -Luca ți-au plăcut actorii? -Da.""Foarte mult mi-a plăcut. Parcă am revenit în copilărie."Și copiii au privit cu sufletul la gură spectacolul."Mi-au plăcut clovnii. Mi-au plăcut căţeluşii şi toţi oamenii.""Când a fost magia şi când a fost omul în culoarea neagră.""Mi-a plăcut când a ridicat în sus aşa... şi nu ştiam cum a făcut."Pe arena mică a Circului au evoluat peste zece artişti din ţara noastră şi din Ucraina."S-a bucurat de succes, oamenii, micuţii îndeosebi erau foarte doriţi, am jucat toate spectacolele, nu au fost contramandate niciun spectacol. Acum suntem în pregătire pentru stagiunea de toamnă şi sperăm ca situaţia epidemiologică să fie ţinută sub control.", și-a exprimat speranța ANDREI LOCOMAN, director "Moldova Concert".Stagiunea de vară a început în data de trei iulie şi a durat până la mijlocul lunii august.