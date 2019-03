Circul din Chişinău dă start stagiunii de primăvară. Pe arenă vor fi artişti din Moldova şi Ucraina

Circul din Chişinău dă start stagiunii de primăvară. De sâmbătă, timp de cinci săptămâni, arena mică va prinde culoare. Artişti din ţară şi din Ucraina au pregătit pentru vizitatori un spectacol deosebit, numit "Manejul Magic".

Spectatorii sunt invitaţi să urmărească numere de excepţie cu acrobați, jongleri şi clovni.



Cel mai tânăr acrobat este din Kiev şi are doar 11 ani. Orest Glavatky execută cu uşurinţă trucuri dificile chiar şi pentru adulţi.



"Atunci când eşti pe scenă vrei să munceşti, vrei să simţi această energie din partea oamenilor. La început a fost greu, apoi deja eu încercam să urc tot mai sus, şi iată acum eu lucrez la circ", a spus Orest Glavaţchi, acrobat.



Tânărul a venit la Chişinău împreună cu părinţii, şi ei, artişti ai circului din Kiev.



"Noi am venit împreună cu familia, cu copiii noştri, băiatul mai mare este gimnast pe sfoară la înălţime, fiul mai mic e acrobat pe cilindri, iar eu împreună cu soţia suntem clovni. Nouă ne place foarte mult pentru că este un circ foarte primitor, publicul stă foarte aproape şi atmosfera este foarte plăcută", a spus Orest Glavaţchi, acrobat.



Olga Buianovscaia este din Chişinău şi va evolua pentru prima dată pe scena circului din Capitală. Artista pregăteşte un număr artistic cu bule de săpun.



Am nişte impresii extraordinare, şi am lucrat foarte mult pentru acest număr, pentru că este cu totul alt nivel, sunt foarte mulţi artişti profesionişti.



Spectatorii vor avea parte şi de numere de magie realizate de iluzionişti.



"Iluzia este bazată pe contradicţia dintre bine şi rău, aceasta este repezentată prin costumele noastre alb-negre, iar prin trucuri iluzioniste arătăm războiul dintre rău şi bine", a spus Anton Grişin, iluzionist.



Administraţia Circului promite multe suprize.



"Vom avea foarte mulţi artişti noi, artişti tineri care au primit diplome şi medalii la diferite festivaluri. Eu cred că spectatorii vor privi cu interes acest spectacol, unul neobişnuit", a spus Igor Cemortan, regizorul Circului din Chișinău.



Spectacolele vor avea loc în incinta manejului mic al Circului în fiecare sâmbătă şi duminică, timp de cinci săptămâni, la orele 12:00 şi 16:00. Prețul biletelor variază între 150 şi 250 de lei.