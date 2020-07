CIRCUL A DEVENIT MAI "LUMINOS": Zeci de voluntari au salubrizat terenul din zonă

Zeci de voluntari s-au adunat sâmbătă în zona Circului din Capitală pentru a face ordine. Echipați cu măști, mănuși și instumente, în doar câteva ore, aceștia au curățat cele trei hectare adiacente, de unde au adunat zeci de saci plini cu gunoaie.



La acțiunea de salubrizare au participat aproximativ 50 de voluntari. Aceștia spun că singurii vinovaţi de mediul în care trăim sunt oamenii care aruncă gunoiul la întâmplare.

„Doar eu am strâns vreo opt saci. În partea cealaltă am încărcat jumătate de remorcă cu gunoi. Noi distrugem ecologia, din acest motiv, probabil, nu avem ploi și e secetă.”



„Acum acest loc este mult mai curat. Uitaţi-vă în tractor cât gunoi s-a adunat. Oamenii au admis ca orașul să arate astfel. Aşa nu se poate... Nu cred că îi place cuiva să vadă aceste mormane de gunoi.”



Pretorul sectorului Râșcani susține că starea deplorabilă a terenului adiacent Circului este o problemă mai veche.



VLAD MELNIC, pretorul sectorului Râșcani:„Acest pământ este în gestiunea circului și bineînțeles că Întreprinderele Municipale nu pot să intervină în fiecare zi. Am vorbit cu domnul director și dumnealui solicită ajutor ca să scoatem acel masiv de gunoi, ca pe viitor dumnealui să aibă pur și simplu grijă."



Directorul Circului spune că zona este poluată deoarece gunoiul se adună rapid, aşa că a fost nevoit să apeleze la ajutorul voluntarilor și a preturii.



ANDREI LOCOMAN, director general Moldova Concert:„O zonă foarte aglomerată și risca să devină și una insalubră. Aaici staționează foarte multe microbuze care transportă colete. De făcut curățenie, putem face în toată sâmbăta, dar dacă nu o să o menținem atunci în zadar au fost toate aceste eforturi.”



Activiştii spun că, în Capitală, mai sunt încă multe terenuri pe care se adună deşeuri.



MIHAIL BAGAS, organizator:„ Avem fâșii forestiere şi lacuri, în jurul Chișinăului, pe care nimeni nu le curăță. Acolo, cu părere de rău, suntem nevoiți să salubrizăm noi. Anul trecut, doar într-un parc, am salubrizat de opt ori.”