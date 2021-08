Circa 300 de viitoare și actuale mămici din 6 orașe ale țării, informate despre beneficiile alăptării

Circa 300 de viitoare și actuale mămici din 6 orașe ale țării au fost informate despre beneficiile alăptării atât pentru copil, cât și pentru mamă, în cadrul campaniei „Protejați alăptarea. E o responsabilitate comună”. Caravana Alăptării s-a desfăşurat în orașele Criuleni, Fălești, Strășeni, Cimișlia, Drochia și Vulcănești.

Potrivit Tatianei Carauș, medic neonatolog de la Institutul Mamei și Copilului, un copil hrănit cu lapte matern nu va face, în viitor, diabet zaharat insulino-dependent, boli cardiovasculare sau obezitate, iar pentru mamă alăptarea poate preveni cancerul la sân și ovarian, anemia, dar și o sarcină ulterioară.

"O familie care nu alăptează are cheltuieli anuale de circa 20-40 de mii de lei pentru lapte praf, apă, recipiente și accesorii necesare", a menţionat Tatiana Carauș, medic neonatolog de la Institutul Mamei și Copilului.

Datorită imunizării, anticorpii din laptele matern cresc considerabil, oferindu-i copilului hrănit la sân o protecție sigură împotriva COVID-19. Specialiștii recomandă femeilor însărcinate și mamelor care alăptează să se vaccineze fără teamă, după consultația medicului de familie.

La evenimentele de informare au participat și specialiștii din spitalele raionale. Valentina Moraru, medic pediatru la Spitalul Raional Strășeni a menţionat că taţii ar trebui să susțină mămicile în procesul de alăptare, preluând anumite sarcini casnice.

Pe lângă informațiile practice oferite de specialiști, participantele au avut ocazia să-și împărtășească propriile experiențe privind alimentația naturală. Mamele și femeile însărcinate au dezvăluit că se informează adesea de pe internet, unde nu sunt întotdeauna informații veridice. De aceea, discuțiile cu specialiștii în domeniu au fost binevenite.

"Am doi copii sănătoși acasă, pe care i-am crescut cu lapte matern, iar acum sunt însărcinată cu cel de-al treilea copilaș. Credeam că le cunosc pe toate la capitolul alimentație naturală, dar la eveniment am aflat de la specialiști că nu este indicat să înmoi suzeta în miere sau dulceață și să o dau copilului. Mi-am dat seama că multe informații transmise din generații în generații nu mai sunt actuale și că există modalități mult mai eficiente, sănătoase și inofensive pentru a le oferi copiilor o bună dezvoltare”, a menţionat Eudochia Cojocaru, participantă".

"Am alăptat copilașul meu de 5 luni și până acum totul a decurs foarte bine, pentru că am consumat produse care să îi facă bine copilului, să nu îi provoace colici sau alergii. În curând vom începe diversificarea și mă bucur că am participat la acest eveniment. Voi aplica în practică recomandările specialiștilor pentru binele meu și al copilului", a spus Ionela Berladean, participantă.