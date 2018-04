Circa 200 de femei au participat la șezătoarea gravidelor. O viitoare mămică a primit cadouri de la Fundaţia Edelweiss

Alăptatul natural şi naşterea prematură sunt câteva dintre temele discutate în cadrul unei șezători ale viitoarelor mămici. Evenimentul, organizat de o revistă pentru părinți de la noi, în parteneriat cu Fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" a adunat aproape 200 de gravide.

Tradiţional, cea care urmează să aducă micuţul pe lume în cel mai scurt timp, a primit în dar cutia-cadou cu produse necesare pentru nou-născuți.



Ludmila Kadjîbaș, aflată în a 40-a săptămână de sarcină, a venit la şezătoarea gravidelor să afle cât mai multe lucruri utile pentru creşterea sănătoasă a fetiţei pe care o poartă sub inimă şi s-a bucurat că va avea de toate când se va naşte.



"Am auzit că medicii şi ginecologii vor prezenta multă informaţie utilă şi mi s-a părut interesant", a menţionat Ludmila Kadjîbaș.



"Una dintre misiunile pe care fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" şi le-a asumat este susţinerea familiei. Aşa cum facem la fiecare ediţie a şezătorii şi astăzi am oferit cutia bebeluşului unei viitoare mame. Dorim tuturor viitoarelor mămici o naştere uşoară", a precizat Dorina Postu, manager proiect.



Viitoarele mamei s-au informat despre naşterea prematură, avantajele alăptării naturale şi alimentarea în perioada sarcinii:



"M-a motivat să vin faptul că oricât de bine nu ai cunoaște, să-ți reamintești este totuși foarte important".



"Suntem la prima experiență și aș vrea să aflu tot ce ține de această temă".



"Am venit și eu să aflu mai multă informație despre cum e să fii viitoare mămică, despre alăptare tot am aflat multe lucruri noi".



Cutia-cadou cu lucruri pentru îngrijirea nou-născutului este oferită copiilor născuți în 24 de maternități din țară, în cadrul campaniei "O nouă viață". În acest fel, Fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" le spune bebelușilor "Bun venit pe lume!".