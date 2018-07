Circa 11 mii de persoane au scăpat de virusul hepatic, iar 2.100 de bolnavi continuă tratamentul

În jur de 11 mii de persoane au scăpat, în ultimul an, de virusul hepatic B, C şi D, după ce au beneficiat de lecuire gratuită. Ştefan Frătescu se numără printre norocoşii care s-au tratat de virusul hepatic C.

Bărbatul a început lecuirea cu antivirale în 2013 şi a urmat-o timp de nouă luni. Ulterior, analizele de laborator auconfirmat rezultatele îmbucurătoare. Deja de doi ani, bărbatul urmează o terapie profilactică împotriva bolii.



"Picurători îmi pune, pastile primesc. Zece zile este cursul de tratament. Mă simt mai bine. Nu-s ameţeli, am putere, merg mai liber", a spus pacientul Ștefan Frătescu.



Pe lângă tratamentul medicamentos, medicii i-au recomandat şi o dietă strictă.



"Acasă urmează dietă, ar trebui şi mai strictă să urmeze. Nu gras, nu sărat, nu prăjit, nu băuturi alcoolice. Multă apă, ceea ce este foarte greu. Ca să se cureţe toate toxinele de la ficat", a spus soţia pacientului, Maria Frătescu.



În prezent, peste 2.100 de pacienţi continuă lecuirea împotriva hepatitei.



"Acum fac picurători, asta este ca o chimioterapie. Virusul puţin s-a micşorat. Indicile era peste două milioane, acum este 500 şi ceva. De când am început să fac picurătorile mă simt mai bine."



Pentru a beneficia de lecuire, bolnavii de hepatită trebuie să depună dosarul medical la Ministerul Sănătăţii.Tratamentul durează de la opt la 12 săptămâni, în funcţie de tipul virusului.



"Principal nu este tratament şi micşorarea numărului de pacienţi. Pe primul loc apare scopul de micşorare a sursei de infecţie. Membrii comisiei analizează toate dosarele. Scrim concluzia, merge tratamentul, la unele hepatite, de exemplu C indicăm şi preparatul", a sppus directorul Spitalului "Toma Ciorbă", Victor Deatișin.



Programul Naţional de Combatere a Hepatitei a fost iniţiat în 2016 şi este finanţat de stat.