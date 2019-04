Circa 100 de creşe şi grădiniţe au fost inaugurate în ultimii opt ani în Moldova

foto: publika.md

An de an în întreaga ţară se deschid tot mai multe instituții de educație timpurie. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în ultimii opt ani au fost inaugurate peste o sută de grădiniţe şi creşe. Şi asta datorită interesului sporit al părinţilor de a-şi înscrie micuţii în astfel de instituţii pentru a se putea angaja în câmpul muncii.



Grădiniţa din Bolţun, Nisporeni, a fost redeschisă acum un an, după ce timp de două decenii a stat în paragină.Instituţia a fost reparată pe banii guvernului României, iar acum găzduieşte peste 50 de pici.



"Este o instituţie cu care se mândreşte satul de când s-a renovat. Avem condiţii foarte bune. Putem spune că au construit-o din talpă", a spus Marina Rusu, directoarea grădiniţei din Bolţun.



Şi cei care lucrează în instituţie se bucură că şi-au găsit un loc de muncă.



"Mă bucur pentru că s-a deschis grădiniţa la noi în sat. Nu am avut demult aşa condiţii. Anterior nu am lucrat nicăieri că nu am avut posibilitatea nu sunt locuri la noi în sat", a spus a spus Galina Ungureanu, o dădacă.



"Sunt foarte bucuroasă în primul rând că lucrez aici, activez", a spus Ionela Samson, o educatoare.



Cei mai fericiţi sunt totuşi părinţii, care până atunci erau nevoiţi să îşi ducă odraslele la grădiniţa din satul vecin.



"Adunăm copii în centrul satului venea o rutieră mică şi lua copii şi îi ducau, care stăteau pe scaunele de la rutieră, care confecţionate şi pe frig, pe ploaie stăteau copii în centru."



"Este un lucru foare binevenit."



"Acum mai avem câştigaţi de la fondul de investiţii de la Guvernul României 120 de mii, plus 400 de mii bugetul de stat, şi trebuie să renovăm foişoarele avem pardosele pe jos de reparat...", a menţionat Valeriu Ciobanu, primarul satului Bolţun.



Şi în acest an urmează a fi deschise mai multe instituţii preşcolare.



"Noi avem foarte multe grădiniţe începute, în construcţii, în renovare. Avem circa peste două sute de grădiniţe acum în proces de lucru. La finele la 2019 vom avea o creştere iarăşi a instituţiilor de educaţie timpurie deschise integral", a spus Angela Cutasevici, secretar de stat la Ministerul Educaţiei.



Potrivit Biroului Naţional de Statistică, la sfârșitul anului 2018 în țară funcţionau peste 1.500 de grădiniţe şi creşe.