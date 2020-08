Circa 100 de busturi din perioada sovietică, adunate de un colecţionar moldovean sub cerul liber

Petru Costin din Capitală este un colecționar mai puțin obișnuit. De mai bine de jumătate de secol, bărbatul adună... busturi şi a amenajat chiar un muzeu în aer liber într-o suburbie a Chișinăului. Unele au fost recuperate de la gunoi, altele le-a cumpărat. Și-a botezat expoziția ”Aleea monumentelor socialismului și comunismului”, unde sunt în jur de 100 de busturi şi câteva elicoptere.



Petru Costin, colecţionar: "Pe acest Vladimir Ilici l-am adus de la un depozit de metale. O lucrare foarte frumoasă. E păcat să stea în altă parte. Până să îl aduc aici, a stat mult timp la un depozit de metale.”



Iuri Gagarin, Felix Dzerjinschi sau Iosif Stalin sunt câteva dintre exponate. Pentru unele dintre ele a avut şi oferte.



"- Care a fost cea mai mare sumă oferită? - Nu vreau să vorbesc despre bani. Nu are rost să vorbiți cu mine despre bani, pentru că eu nu vând nimic. Atât."



Petru Costin, colonel în Serviciului Vamal, e cunoscut și pentru recordul mondial al celei mai mari colecţii de potcoave din lume, are 3200 de bucăţi.



Petru Costin, colecţionar: ”În Cartea recordurilor Guinness așa și scrie: Petru Costin este cel mai norocos om din lume, deoarece potcoavele aduc noroc.”



În același timp, are şi cea mai mare hartă a Moldovei creată din monede.



Petru Costin, colecţionar: ”Din 164 de mii de monede am executat cea mai mare hartă a Moldovei din lume. Au participat o sută de elevi ai liceului Academiei de Științe din Moldova. Harta era conturată cu 3200 de potcoave, toate fiind uzate.”



Colecționarul intenționează să-și bată propriul record. În curând, accesul pe teritoriul muzeului în aer liber va fi permis pentru toți doritorii. În prezent, colecționarul negociază cu unele agenții de turism pentru a organiza excursii.