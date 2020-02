"CIRC" la şedinţele CMC. Aleşii întârzie la lucru, se ceartă zeci de minute, după care cer pauză de masă

Componenţa e noua, dar năravurile sunt vechi. Şedinţele Consiliului Municipal pot fi privite în continuare ca demonstraţii de circ. Aleşii locali întârzie la lucru, se ceartă zeci de minute la un singur subiect şi când parcă se apucă de lucru, cer pauză de masă. Ultima întrunire a început un pic mai târziu. Tradiţional, în debut, câţiva locuitori ai Capitalei au venit să-şi spună păsul, dar nu prea au fost ascultaţi de cei care ar trebui să le rezolve problemele.

Apoi, a început şedinţa propriu-zisă. Primele discuţii aprinse: cine o prezidează.



A urmat ordinea de zi şi a a pornit din nou circul. Consilierul Valeri Klimenco de la Partidul "ŞOR" şi-a luat o portavoce pentru a se face auzit: "Ţinând cont de prevederile punctului 203 şi 204 al Regulamentului privind constituirea Consiliului Municipal Chişinău, invităm poliţia în incinta sălii".



După aproape patru ore de scandal s-a cerut pauză. La ora 14:00, când aleşii ar fi trebuit să revină la lucru, în sala de şedinţe bătea vântul.



"- De ce întârziaţi după pauza de masă? Ar fi trebuit să veniţi la - Eu am venit la două, eram în sală, nu era nici un coleg şi am fost în preajmă. Eu sunt foarte punctual şi dimineață, am fost la ora 08:10 am intrat în Primărie", a declarat Grigore Bejenaru, , consilier PSRM.



"Înainte să înceapă pauza de masă, ce s-a decis în CMC ?- Nu ştiu!- Şi, în general, cum aşa începe pauza de masă înainte să înceapă discuțiile despre ordinea de zi. - Întrebați președintele, este președintele ședinței", a precizat Eugenia Ceban, consilier PSRM.



"În principiu, am aprobat doar agenda zilei şi gata. Este o eficiență de lucru foarte joasă, o bătaie joc. Numai vorbesc de faptul că pentru aşa lucru, consilierii mai primesc bani", a declarat Valeri Klimenco, consilier Partidul "ŞOR".



Singurii care au insistat ca pauza de masă să fie luată mai târziu, după votarea câtorva proiecte măcar, au fost consilierii PAS. Propunerea lor a fost însă respinsă. Aleşii municipali primesc pentru fiecare şedinţă, care ar trebui să dureze opt ore, câte două mii de lei. Totuşi, suma lunară pe care o încasează nu trebuie să fie mai mare de 6000 de lei.