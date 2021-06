Ciocoi, presat de mai mulţi deputaţi, pentru a amâna perioada de aplicare a standardelor europene de asfaltare a drumurilor

Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, spune că a fost presat de mai mulţi deputaţi să adopte o hotărâre prin care să fie amânată perioada de aplicare a noilor standarde europene de asfaltare a drumurilor.

Declaraţia a fost făcută aseară, în cadrul unei emisiuni televizate. El a precizat că a fost sunat atât de politicieni de stânga, cât şi de dreapta, şi nu exlude că şi unii miniştri au fost în situaţia sa.



"Tentative de a influenţa membrii Guvernului vin din diferite direcţii. Asupra unui subiect am simţit presiuni politice din toate taberele politice. Standardul european al asfaltului. De la toate partidele cerând ca Guvernul interimar să impună un moratoriu la aplicarea acestor standarde europene."



Ciocoi a precizat că a fost nevoit să opună rezistenţă acestor presiuni.



"-Şi de la PAS, şi de la PSRM, şi de la Platforma DA, şi de la alte partide. -Vă sunau pe dvs personal deputaţi sau cine? -Şi deputaţi, acum n-o să dau nume. Eu nu exclud că fiecare ministru, în funcţie de domeniul lor de responsabilitate, s-ar putea să fie supus unor presiuni de acelaşi gen."



Am expediat o solicitare premierului interimar, Aureliu Ciocoi, pentru a afla dacă a sesizat vreo instituţie de drept în legătură cu aceste presiuni. Deocamdată, nu am primit un răspuns, deşi ni s-a confirmat că scrisoarea a fost recepţionată.



Contactat telefonic pentru un comentariu, vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari, ne-a spus că nu crede că cineva din colegii săi l-ar fi sunat pe Ciocoi. Pentru a face claritate, el solicită ca premierul interimar să facă publice numele celor care au telefonat. Dacă în listă nu se regăseşte cineva din Platforma Demnitate şi Adevăr, ei vor ca Ciocoi să vină cu scuze publice. Iar ofiţerul de presă al Partidului PAS, Aurica Jardan ne-a zis că nu comentează acest subiect. Purtătoarea de cuvânt a PSRM, Carmena Sterpu, nu ne-a răspuns la mesajul expediat.



Şefa serviciului de presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru, ne-a spus că instituţia nu a recepţionat până la această oră, nici o plângere în acest sens. Odată ce va fi sesizată, se va purcede la examinarea faptelor în condiţiile legii. Totodată, Vieru ne-a explicat că instituţia nu se poate autosesiza.

Atâta timp cât legislaţia prevede reguli stricte cu privire la modul de sesizare a instituţiilor de drept despre presupuse abuzuri sau ilegalităţi, instituţia le va respecta neabătut, a precizat Maria Vieru."



Precizăm că noile standarde europene de asfaltare a drumurilor au intrat în vigoare la începutul acestui an. Astfel, companiile de construcţie a drumurilor sunt obligate să producă, să solicite şi să furnizeze materiale de construcţie care îndeplinesc standardele europene.