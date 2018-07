Ciobanii din ţară trag un semnal de alarmă: Tradiţia oieritului riscă să dispară. Ce spun reprezentanții Ministerului Agriculturii

Tradiţia oieritului îşi pierde din farmecul de altădată. Ciobanii din ţară trag un semnal de alarmă şi susţin că, în viitorul apropiat, această ramură riscă să dispară. De vină ar fi lipsa centrelor de colectare a lânii, care, deseori, este aruncată în râpi. Nici laptele şi carnea nu se vinde ușor, spun păstorii.

Pentru a sesiza toate aceste probleme, aproximativ 20 de crescători de oi s-au întâlnit la Cimişlia pentru a-şi spune păsul:



"Toate oile, zootehnia se duce de râpă. Venit nu-i nimic. Câți bani faci din vânzarea brânzei, toți trebuie să-i vâri pe hrană, trebuie grăunțe, trebuie fân".



"De mai mulți ani se aruncă lâna. Dacă se vindea cu trei lei kilogramul măcar mai luai niște motorină sau niște porumb la animale, dar așa...".



"Dacă s-ar colecta lâna, pieile, ar fi mai profitabil, dar nimic nu se produce și de aceea oamenii renunță".



Ion Teleagă creşte oi de 18 ani. El îngrijeşte acum 300 de animale la o stână din Mingir. Ciobanul susţine că sunt perioade când nici carnea nu are unde să o vândă.



"Mieii se întreabă la Paşti dar după carnea de oaie nu se întreabă. Pielicelele de doi ani de zile am hrănit câinii, iată la Paşti am avut nişte pielicele ca aurul, nu tăiată, totul era lin fără nimic, nimic", a menţionat Ion Teleagă, proprietarul unei stâne de oi.



"Lâna era un product care îl asigura pe crescător şi chiar îl susţinea financiar. Cu apariţia sinteticii se socoate că lâna nu e frumoasă, nu e estetic", a precizat Pintilie Bulgaru, preşedintele asociaţiei crescătorilor de ovine şi căprină.



Reprezentanții Ministerului Agriculturii, prezenți la întrunire, au menționat că autoritățile susțin constant crescătorii de oi și capre. Statul oferă subvenții pentru cei care inițiază o afacere în domeniu.



"Începând cu 2018 pot fi aplicate și la plățile în avans, subvenția plăților în avans. Pentru aceasta pot aplica tinerii fermieri cu o afacere nouă pusă pe picioare. 65% sunt susținuți din partea statului, iar 35% contribuția fermierilor", a declarat Tatiana Nistorică, șefa Direcției din cadrul Ministerului Agriculturii



Cei de la Ministerul Agriculturii mai spun că ciobanii pot să-și promoveze producția participând şi la diferite expoziții și târguri. În Moldova există în jur de o mie de proprietari de stâne de oi şi capre.