CINEMA SUB CLAR DE LUNĂ. Mai mulți cinefili au mers aseară la Muzeul de Istorie

Mai mulţi tineri din Capitală au mers, aseară, la Muzeul Naţional de Istorie, pentru a privi un film sub clar de lună. Acolo a fost instalat un ecran uriaş, iar cinefilii au venit la eveniment cu pături și cu dispoziție bună.

Tinerii au vizionat comedia "O dorință de Crăciun", o producție realizată în anul 1950.

Pelicula a fost rulată în cadrul festivalului "Noaptea filmelor sub stele". Aceasta era în limba originală, dar cu subtitrări în română. Organizatorii spun că vor să promoveze astfel filmele bune.



"De ce am ales noi filmele vechi? Este pentru că ele au valori frumoase și din păcate și-au pierdut cumva valoarea în fața tinerilor", a spus organizatoarea Veronica Pascaru.



Cei prezenţi au rămas încântaţi.



"Foarte interesant, mi-a plăcut. O să mai vin."



"Îmi oferă o atmosferă foarte plăcută. Este în aer liber, noaptea, stelele și filmele din epoca trecută să spunem așa, îmi dau cumva o pace intrerioară. "



"Îmi place mult. Îmi place atmosfera de crăciun din film, se simte. E plăcut în aer liber, sub stele."



Biletul costă doar 20 de lei. În această seară, vizitatorii vor urmări filmul rusesc "Briliantovaia ruka" ecranizat în 1969, iar mâine - pelicula "Royal Wedding" turnată în 1951.