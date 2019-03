Interpreta Ana Odobescu va reprezenta țara noastră la concursul Eurovision de la Tel Aviv.

Melodia "Stay" a acumulat 22 de puncte în finală, 12 din partea juriului și 10 din partea publicului. Învingătoarea etapei naţionale va participa în a doua semifinală, care va avea loc în 16 mai.



"Emoțiile sunt de nedescris, deoarece nuștiu ce trebuie să simtă o persoană la așa un eveniment. O să ne gândim ce să mai schimbăm ca să fie totul perfect", a mărturisit câştigătoarea etapei naţionale.



"Vreau să o felicit pentru succesul ei, pentru prestația ei, pentru faptul că a învins astăzi la acest concurs. Îi urez multă baftă, succes", a spus Aurel Chirtoacă, interpret.



Pe locul doi s-a clasat Maxim Zavidia, cu piesa "I will not surrender". Interpretul a primit punctajul maxim din partea spectatorilor, dar a acumulat mai puține puncte din partea juriului.



"Nuștiu de ce, dar membrii juriului au votat cam straniu pentru mine. Nu cred că numărul meu era cel mai de mijloc să zic așa. O să discutăm, o să analizăm, dar nu sunt mulțumit de acest fapt", a spus Maxim Zavidia.



Ca în fiecare an, unii dintre concurenţi s-au arătat indignaţi de rezultatele concursului.



"Ceea ce ne-a nemulțumit a fost faptul că sistemul de vot a fost complicat. Oamenii de acasă nu înțelegeau cum să voteze, unde să voteze. Unii dintre spectatori ne-au scris că, din cauze tehnice, nu puteau vota pentru unii concurenți. Dar iată că pentru cineva au reuşit să voteze", a spus Mihail Smolenko, membru formația Che-MD.



Alături de reprezentata Moldovei pe scena de la Tel Aviv vor urca interpreţi din 43 de state. Țara noastră va participa pentru al 15-lea an consecutiv la Eurovision.