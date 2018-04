Cine va fi domnișoara de onoare a lui Meghan Markle

Jessica Mulroney, 38 de ani, este cea mai bună prietenă a lui Meghan Markle şi va avea privilegiul unui rol cu totul special în nunta acesteia cu prinţul Harry ce va avea loc la Windsor, în fieful familiei regale britanice, la 19 mai. Site-ul marieclaire.fr consacră un articol prezentării domnişoarei de onoare Jessica Mulroney, scrie Agerpres.ro Originară din Canada, unde trăieşte şi în prezent, Jessica Mulroney a cunoscut-o pe Meghan Markle atunci când aceasta s-a mutat la Toronto pentru 7 ani pentru filmările la seria de televiziune "Suits". Cele două au descoperit că au o mulţime de lucruri în comun, pornind de la alegerea unui stil de viaţă sănătos şi de la interesul lor pentru sport. Devenită rapid o apropiată a cuplului Meghan - Harry, Jessica Mulroney şi-a petrecut deja unele vacanţe alături de cei doi şi i-a însoţit şi la Jocurile Invictus din 2017.Prin natura meseriei ei, Jessica Mulroney este şi mai implicată în nunta regală a anului. Domnişoara de onoare este stilistă şi consilieră pentru un mare lanţ de magazine care comercializează rochii de mireasă - Kleinfeld Bridal. În paralel, Jessica Mulroney consiliază starurile care se pregătesc să păşească în faţa altarului cu privire la ţinutele pe care să le aleagă şi a făcut acest lucru, bineînţeles, şi pentru prietena ei Meghan Markle, punându-i la dispoziţie expertiza ei vastă în domeniu.Dacă Jessica Mulroney nu este (cel puţin încă) o persoană faimoasă, soţul său, Ben Mulroney, este o vedetă de televiziune în Canada. Animator pentru canalul CTV, el prezintă emisiunea concurs "Canada Idol" dar şi talk-show-ul matinal "Your Morning" şi emisiunea de actualitate "Etalk". În plus, socrul Jessicăi, Brian Mulroney, a fost premier al Canadei în perioada 1984 - 1993.Căsătoriţi din 2008, Jessica şi Ben Mulroney au trei copii: doi gemeni născuţi în 2010, John Benedict Dimitri şi Brian Gerald Alexander, şi respectiv o fiică născută în 2013, Isabel Veronica.A fost complicele cuplului princiar Harry şi Meghan în diversiunile menite să-i ascundă pe cei doi de ochii indiscreţi ai preseiFiind apropiaţi de Meghan Markle, Jessica Mulroney şi soţul său au aflat imediat că aceasta are o relaţie cu prinţul Harry. Pe când Harry îşi vizita pe ascuns iubita la Toronto, Jessica şi Ben Mulroney erau persoanele de încredere pentru a păstra vizitele princiare secrete. Cei doi l-au găzduit pe Harry în locuinţa lor pentru a nu fi reperat de paparazzi. În acest context, cei doi au devenit rapid şi confidenţi ai prinţului, nu doar ai lui Meghan.Chiar dacă pe acest subiect nu există informaţii oficiale, se pare că Jessica este organizatoarea căsătoriei lui Meghan cu Harry, conform dorinţei celor doi. Ea i-a sfătuit în această privinţă încă din momentul anunţării logodnei lor, la sfârşitul lui noiembrie 2017. Astfel, se pare că Jessica Mulroney se află la originea alegerilor vestimentare şi de accesorii purtate de Meghan Markle pentru fotografiile oficiale de anunţ al logodnei.Ben Mulroney şi premierul canadian Justin Trudeau se cunosc de mulţi ani şi au un important punct comun: ambii sunt copii de prim-miniştri canadieni. Această situaţie i-a apropiat şi i-a transformat pe cei doi în foarte buni prieteni. Actualul premier canadian şi vedeta de televiziune se întâlnesc frecvent pentru a-şi petrece timpul liber împreună cu soţiile. În plus, Jessica Mulroney o consiliază pe Sophie Grégoire-Trudeau cu privire la ţinutele pe care să le aleagă cu ocazia întâlnirilor oficiale.