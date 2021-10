Cine sunt vedetele nominalizate la Hall of Fame-ul tenisului mondial

Ana Ivanovic, Flavia Pennetta, Carlos Moya și Juan Carlos Ferrero sunt printre cei nominalizați la Hall of Fame-ul tenisului mondial. Fostele vedete ale sportului alb au fost selectate pentru acceptarea în promoția 2022.Ana Ivanovic a cucerit de-a lungul carierei 15 titluri WTA, inclusiv cel de Mare Șlem de la Roland Garros, în 2008. Tot în acel an, tenismena sârbă a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial.Italianca Flavia Pennetta are în palmares 11 titluri WTA, printre care și cel de la US Open, din 2015.Spaniolii Carlos Moya și Juan Carlos Ferrero au câștigat 20 și, respectiv, 16 turnee ATP. Ambii au fost lideri mondiali și au triumfat la Roland Garros, Moya în 1998, iar Ferrero în 2003.Pe lista candidaților în Hall of Fame se află și Cara Black din Zimbabwe și Lisa Raymond din Statele Unite, care au obținut succese remarcabile în proba de dublu.Fanii tenisului își pot vota favoriții pe site-ul oficial al Hall of Fame-ului până pe 31 octombrie. Ulterior, jurnaliști, istorici și alte legende ale acestui sport vor vota și ei, iar numele celor care au fost selectați vor fi anunțate în ianuarie.