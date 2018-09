Cine sunt cei MAI BINE PLĂTIȚI RAPPERI din lume

Cântărețul american Jay Z a fost cel mai bine plătit rapper în 2017 potrivit revistei Forbes.

Artistul a avut un venit de aproximativ 76,5 milioane de dolari, proveniți în special din lansarea albumului ”Everything is Love” împreună cu soția sa, Beyonce, dar și din turneul ”On the Run II”.



Pe locul doi s-a clasat Sean Combs, cunoscut sub numele scenic P Diddy. Venitul lui a constituit 64 de milioane de dolari, în mare parte din afaceri



Locul trei a fost ocupat de Kendrick Lamar, care a adunat 58 de milioane de dolari în conturi.



În top 10 au mai intrat și Drake, cu venituri de 47 milioane de dolari, J.Col, cu 35,5 de milioane sau Doctor Dre - cu 35 milioane de dolari.