Cine sunt cei doi astronauți care vor zbura spre Stația Spațială Internațională

Pe data de 27 mai este programată o misiune istorică pentru SUA, o colaborare între SpaceX, companie deținută de Elon Musk, și NASA. Este vorba despre prima lansare de navetă cu astronauţi spre Stația Spațială Internațională a SpaceX, fiind și o revenire la misiuni NASA cu echipaj pe tărâm american, după o perioadă de pauză de nouă ani. Cei doi astronauți care vor fi la bordul capsulei Dragon sunt Bob Behnken și Doug Hurley. Aceștia sunt astronauți cu experiență, cu sute de ore în spațiu la bordul unor navete.

Misiunea Demo-2 are un echipaj format din doar doi astronauţi, ambii comandanți. Bob Behnken şi Doug Hurley sunt veterani ai corpului NASA de astronauţi, fiecare cu câte două misiuni spaţiale în CV. Behnken va fi comandantul de operaţiuni comune al misiunii, în timp ce Hurley a fost desemnat comandantul capsulei Crew Dragon, scrie b1.ro.

Robert „Bob” L. Behnken, 49 de ani, a participat la două misiuni pe Staţia Spaţială Internaţională şi a ocupat funcţia de Astronaut Şef al NASA din 2012 până în 2015. Prima sa misiune a fost STS-123, pentru transportul în spaţiu a modulului laborator Kibo, produs de Japonia şi anexat staţiei orbitale în 2008. A doua sa misiune în spaţiu a fost STS-130, desfăşurată cu naveta spaţială Endeavour în scopul transportării la ISS a modulului Tranquility. Behnken a desfăşurat cu succes 6 ieşiri autonome în spaţiu şi a petrecut în spaţiu 29 de zile.

Născut la St. Ann, Missouri, Behnken este colonel al U.S. Air Force şi pilot de încercare cu un doctorat obţinut la Caltech în inginerie mecanică. El s-a alăturat corpului de astronauţi al NASA în iulie 2000 şi este căsătorit cu Megan McArthur (tot astronaut al NASA). Cei doi au împreună un băiat

Douglas G. Hurley, 53 de ani, este un colonel în rezervă al U.S. Marine Corps care s-a alăturat astronauţilor NASA în 2000, fiind coleg de promoţie cu Behnken. Hurley a participat la două misiuni – misiunea STS-127 pe naveta Endeavour în 2009 şi respectiv STS-135 pe naveta Atlantis în 2011. Ambele misiuni au avut ca principal obiectiv aprovizionarea staţiei orbitale. Cea de-a doua misiunea a lui Hurley a fost şi ultima desfăşurată cu navetele spaţiale înainte de scoaterea lor din uz.

Hurley este originar din Apalachin, New York şi a fost pilot şi pilot de încercare în cadrul U.S. Marine Corp. Are o diplomă în inginerie civilă de la Universitatea Tulane din Louisiana şi este căsătorit tot cu o colegă astronaut, Karen Nyberg. Împreună au un fiu. Hurley a petrecut 27 de zile în spaţiu.