Cine sunt artiştii cu cele mai multe nominalizări la premiile Grammy

Rapperii Kendrick Lamar şi Drake conduc topul artiştilor cu cele mai multe nominalizări la premiile Grammy. Cei doi au primit câte şapte selecții.



La categoria „Recordul anului” au fost nominalizate piesele interpreţilor Drake, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Childish Gambino şi Cardi B.



La categoria „piesa anului” a ajuns şi compoziţia "This is America" a lui Childish Gambino.



La aceeaşi categorie a fost nominalizată şi compoziţia Shallow din filmul "A star is born", interpretată de Lady Gaga şi Bradley Cooper.



Gala premiilor Grammy va avea loc la Los Angeles, în data de 10 februarie.