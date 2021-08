Cine şi cum va asigura respectarea regulilor impuse de CNESP la parada de Ziua Independenţei. RĂSPUNSUL şefului statului şi a premierului

La parada militară vor participa doar militari vaccinaţi împotriva noului coronavirus. Decizia a fost luată de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică. Am încercat să aflăm de la şeful statului, Maia Sandu, dar şi de la premierul Natalia Gavriliţa cine şi cum va asigura respectarea acestor reguli, dar nu am primit niciun răspuns clar.



" - Guvernul e responsabil, nu Preşedinţia!

- S-a luat în calcul anularea acestui eveniment?

- Guvernul şi-a luat angajamentul că toate persoanele vor fi vaccinate! Alte detalii, întrebaţi la ei", a spus Maia Sandu.



În condiţiile în care festivităţile dedicate începutului de an şcolar au fost anulate pentru a preveni riscul răspândirii infecţiei, am încercat să aflăm care au fost argumentele în favoarea organizării evenimentelor dedicate Zilei Independenţei, dar premierul a fost scurt în declaraţii.



"- De ce se organizează parada, dar în schimb sunt anulate careurile? - La paradă toţi vor fi vaccinaţi. Nu participă nimeni care nu este", a spus Natalia Gavriliţa.



La parada militară invitaţii şi spectatorii vor trebui să respecte distanţa socială de cel puţin 1 metru şi să poarte măşti de protecţie. Totodată, Ziua Independenţei va fi celebrată cu un program redus, până la orele 17:00.

Evenimentele dedicate acestei aniversări vor începe cu depuneri de flori la monumentul "Maica Îndurerată", la 08:30, iar festivitățile din Piața Marii Adunări Naționale vor avea loc la ora 10:00. În program sunt incluse şi două concerte, care se vor desfăşura la prânz. Ambele spectacole se vor încheia până la ora 16:00.