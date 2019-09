Cine se face vinovat de mirosul urât din Capitală. Ce spun reprezentanții "Apă Canal Chişinău"

Mirosul urât care persistă de o perioadă în Chişinău ar fi rezltatul activităţii defectuase a două fabrici, care nu au staţie de pre epurare şi aruncă ape reziduale şi deşeuri, direct în Bîc. Asta este poziţia celor de la Apă Canal Chişinău care vin şi cu câteva probe în acest sens. Potrivit responsabililor, acum câteva zile, la staţia de epurare au ajuns trei tone de resturi de peşte, dar şi mai multe deşeuri, care nu au putut fi prelucrate într-un timp atât de scurt.

Aceste poze au fost prezentate de responsabilii de la Apă Canal şi surprind tonele de peşte care ar fi fost aruncat, de un agent economic, care activează în apropierea râului Bîc.



"Chiar ieri, angajaţii noştri, în urma unui control de rutină, au depistat şi un agent economic, care arunca acest peşte direct în sistemul de canalizare, ceea ce ne duce cu gândul că tot ei sunt şi autorii acestui fapt. De vină desigur că se face şi fabrica de băuturi alcoolice Zernoff, care deversează ape cu concetranţii maxime admisibile. Dacă vorbim despre peşte, este vorba despre Slavena Lux.", a spus Nadejda Fotescu, purtător de cuvânt la S.A. "Apă Canal".



Am încercat să discutăm cu aceşti agenţi economici. compania "Slavena Lux" ne-au spus să revenim mai târziu, pentru a ne oferi un comentariu, după care nu au mai răspuns la telefon, iar cei de la "Zernoff" au emis un comunicat de presă, în care resping acuzaţiile. Mai mult, ei susţin că din anul 2016 au un sistem tehnologic de producere de tip închis, care exlude orice posibilitatea de eliminare a deşeurilor în râul Bîc. Reprezentanţii companiei au calificat acuzaţiile apărute în spaţiul public drept speculaţii şi au anunţat că, în curând, vor organiza ziua uşilor deschise la întreprindere pentru a demonstra că respectă siguranţa completă a mediului.



Între timp, Agenţia de Mediu a făcut publice primele rezultate ale probelor luate de la staţia de epurare din Chişinău. Acestea sunt îngrijorătoare. De exemplu, nivelul de detergenţi, depăşeşte limita admisibilă de aproape 50 de ori, iar cel de azot amoniacal de 43 de ori. Potrivit specialiştilor, aceşti parametri pun în pericol flora şi fauna râului Bîc. În schimb, fosta şefă "Apă Canal", Veronica Herţa spune că, de fapt, problema mirosului urât a reapărut în spaţiul public înainte de campania electorală, pentru că anumite formaţiuni ar avea interese. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii Tema Zilei de la Canal 2.



"Eu nu exclud că poate să fie cumva o înțelegere între anumite forțe politice. Eu nu aș vrea ca acest subiect să devină un subiect politic și asta este foarte grav atunci când politicienii folosesc astfel de subiecte sau astfel de situații în scopul de a-și face dividende politice", a spus Veronica Herța, fost director „Apă-Canal”.



Între timp, mirosul urât a ajuns şi până la oamenii din alte localităţi, prin care trece râul Bîc. Un exemplu este Calfa din raionul Anenii Noi.



"E Doamne fereşte. Nu e niciun fel de igienă."



"S-a transformat râul Bîc într-o canalizare totală a Republicii Moldova. E o problemă foarte mare, nu a satului, acesta e anfluentul Nistrului. De unde se începe râul Bîc, e problema întregii ţări."



"Eu am fost, acum, sâmbătă, la cireadă, cu vacile şi este insuportabil să stai pe marginea Bîcului. Mirosul acesta, de la el şi burta de doare, e foarte urât."



Oamenii din localitate spun că sunt indignaţi de această situaţie şi speră ca autorităţile de toate nivelele să se implice.



"Dacă ar veni de la guvernare să miroase vreo două zile, poate s-ar apuca să facă ceva. Îi poftim chiar, nu-i chemăm, îi poftim chiar. Dacă trebuie, coacem şi un cuptor de plăcinte, numai să vină să vadă."



Autorităţile publice locale spun că sunt cu mâinile legate.



"Suntem ultima localitate, unde se diversează rîul Bîc în Nistru şi, respectiv, probabil, toate deşeurile care vin dinspre Capitală se acumulează anume în regiunea localităţii noastre. Soluţia cred că am găsi-o în factorii decizionali din Capitală, şi nu din localităţile noastre, pentru că, cu siguranţă, locuitorii noştri nu aruncă nimic", a declarat Ludmila Ceaglîc, primarul localităţii Calfa, Anenii Noi.



Iar reprezentanţii Inspectoratului Ecologic Anenii Noi spun că nu cunosc depsre această problemă şi au refuzat să ofere un interviu.



"Eu nu cunosc despre faptul că ...

- N-aţi fost niciodată acolo?

- Eu am fost în localitatea Calfa, dar adresări nu avem.", a zis Andrei Berzoi, şeful Inspectoratului Ecologic Anenii Noi.



Ieri, Procuratura Generală a anunţat că a deschis două procese penale pe problema mirosului urât din Capitală, pentru elucidarea cauzelor și circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate și eventuala recuperare a daunelor cauzate.