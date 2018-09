Cine este vedeta care-şi vinde lacrimile cu 12.000 de dolari

Noah Cyrus, sora mai mică a nonconformistei Miley Cyrus, a plâns atât de mult după despărțirea de iubitul ei, încât lacrimile ei au umplut o sticlă. La propriu! Lacrimi, pe care, fără nicio urmă de glumă, le-a scos la vânzare pentru suma de 12.000 de dolari, scrie realitatea.net.

Se pare că dragostea ei pentru rapperul Lil Xan era atât de puternică, încât despărțirea de el a făcut-o să sufere enorm. Cei doi și-au anunțat public relația în luna august, dar o lună mai târziu s-au despărțit. Noah Cyrus a plâns atât de mult după bărbatul care i-a frânt inima încât s-a gândit să facă bani din asta.

„This is approximately 12 tears made by Noah Cyrus as a result of sadness” (trad. engl. Sunt aproximativ 12 lacrimi vărsate de Noah Cyrus ca rezultat al tristeții), este mesajul postat de compania de îmbrăcăminte Pizzaslime pe site-ul său.

Mai în glumă, mai în serios, sticluța de lacrimi face parte dintr-o campanie de promovare a noului ei album – Good Cry – lansat în urmă cu trei zile. Compania mai vinde tricouri cu chipul tatălui actriței, Billy Ray Cyrus, dar și alte articole vestimentare cu mesaje de genul: „Sadness” sau „Noah Cyrus sucks”.

Pe site-ul brandului cumpărătorii sunt îndemnați să nu cumva să bea lacrimile. „Nu vă sfătuim să cumpărați aceste sticuluțe pentru a bea lacrimile lui Noah. În general, lacrimile conțin foarte multă sare și, pe lângă faptul că medicii nu recomandă consumul lor, ar fi și foooooooarte ciudat”, se arată în mesajul de pe site.