Cine este tânăra de 27 de ani, care a murit din cauza COVID-19. Vineri a adus pe lume un băieţel, iar astăzi a fost petrecută pe ultimul drum

Tragedie fără margini în localitatea Găuzeni, raionul Şoldăneşti. Tânăra de 27 de ani, despre care Ministerul Sănătăţii a anunţat marţi că a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus, a fost condusă pe ultimul drum. Vineri, tânăra a adus pe lume un băieţel şi mai are acasă o fetiţă de şase ani. Sonia Garaz era şi directoare la grădiniţa din localitate.



"Avem emoţii pentru că cu câteva clipe în urmă s-a petrecut înmormântarea şi suntem distruşi pur şi simplu toată familia. A lăsat în urmă doi copii. Băiatul este încă la spital, urmează să vedem ce facem cu el, soţul este distrus, familia.....clar că e greu", a declarat Oleg Sclifos, cumnatul victimei.



Cumnatul tinerei spune că ea a fost internată în data de 28 august la Institutul Mamei şi Copilului, unde a adus pe lume un băieţel perfect sănătos. Ulterior, ea s-a simţit rău şi ar fi avut probleme de respiraţie. Radiografia a arătat că are pneumonie bilaterală, iar testul la COVID-19 a ieşit pozitiv. Familia nu crede că tânăra s-a infectat cu noul coronavirus, ci mai degrabă a decedat din cauza complicaţiilor care au survenit după naştere.



"Noi sincer toată familia suntem sceptici în privinţa testului COVID pentru că ea înainte de a fi internată, înainte de a naşte, de fapt, nu avea niciun simptom, nu a pierdut mirosul, nu a pierdut gustul, plus perioada care a fost gravidă nu a a intrat în contact cu persoane venite din străinătate", a explicat cumnatul victimei.



Pentru că starea pacientei s-a înrăutăţit, tânăra a fost transferată a doua zi la Spitalul Republican în secţie de Reanimare şi Terapie Intensivă, unde a fost intubată. Familia spune că peste o zi, tânăra a fost deconectată de la aparate. Cumnatul victimei nu acuză pe nimeni de nimic, dar crede că tânăra putea fi salvată.



"Nouă ne pune multe semne de întrebare pentru că oamenii intubaţi cu probleme de genul COVID sunt intubaţi câte trei, două săptămâni. Ea a fost intubată doar o zi, după care a fost extubată, seara i s-a făcut rău şi a făcut stop cardiac. Eu cred că nu-i normal lucrul acesta. "



Familia spune că Sonia Garaz era sănătoasă şi nu ar fi suferit de alte boli cronice.



"Era o fată extraordinară, era o fată sănătoasă, ea era şi directoare de grădiniţă din sat, era o fată energică, pozitivă. A vrut foarte mult să mai aibă un copil", a precizat cumnatul victimei.



Contactaţi de postul nostru de televiziune, responsabilii de la Spitalul Republican nu au răspuns, deocamdată, la telefon pentru o reacţie la declaraţiile cumnatului tinerei decedate.