Cine este Tamara Zareţkaia, fata care a primit titlul de Miss Moldova

Embed:

Cea mai frumoasă moldoveancă a fost desemnată. Tamara Zareţkaia, o tânără de 21 de ani, a impresionat prin carismă şi dimensiuni perfecte şi a obţinut titlul Miss Moldova. În finala concursului care s-a dat aseară au luptat 22 de domnişoare cu vârste între 14 şi 24 de ani.



Frumoasa tânără este din Chişinău şi a primit coroana din mâinile câştigătoarei de anul trecut Ana Badaneu. Din cauza emoţiilor, proaspăta Miss Moldova a refuzat să vorbească în faţa camerei.



Titlul de vice miss l-a obţinut Alina Nikolaeva din Tiraspol, în vârstă de 16 ani. De altfel, ea este şi una dintre cele mai tinere concurente înscrise în concurs.



"Sunt fericită şi bucuroasă. Este foarte emoţionant şi trist, totodată, pentru că s-a terminat aşa de repede. Voi veni şi la anul viitor", a spus Alina Nikolaeva, vice Miss Moldova.



Să le felicite pe tinere a venit şi Miss Moldova 2016, Daniela Marin. Ea spune că nu a uitat de experienţa pe care a avut-o la Miss World.



"Cu o zi înainte de finală mi-am aruncat pantofii şi am zis: eu nu mai vreau, merg acasă, nu mai am putere. Şi iată că am venit cu top 10 de la Miss World", a spus Daniela Marin, Miss Moldova 2016.



La probele din concurs, finalistele au defilat în costum național, sport, rochii de seară, dar şi în costume de baie.



Câştigătoarea s-a ales cu un apartament din partea unuia dintre sponsori. Totodată, ea ne va reprezenta ţara la cea mai importantă competiţie internaţională de frumuseţe Miss World 2018.