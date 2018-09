Cine este primul turist spațial care va fi trimis într-o călătorie în jurul Lunii de SpaceX

Miliardarul japonez Yusaku Maezawava fi primul turist spațial ce va fi trimis într-o călătorie în jurul Lunii de SpaceX.

Anunțul a fost făcut de șeful companiei spațiale private, Elon Musk, în cadrul unui eveniment de anvergură la sediul , la care a fost prezent însuși magnatul nipon. Potrivit lui, zborul va avea loc tocmai în 2023.

Iusaku Maezawa are 42 de ani și a făcut o avere de aproximativ trei miliarde de dolari din comerțul online cu articole vestimentare. El a anunțat că nu va zbura singur.



”Mulţi dintre voi probabil se întreabă de ce vreau să merg pe lună. Se întreabă ce vreau să fac acolo şi de ce am închiriat toată nava spațială. Am ales să merg pe lună împreună cu artişti din toată lumea”, a spus primul turist spațial, Iusaku Maezawava.



Miliardarul japonez a spus că va alege personal între șase și opt artiști care vor zbura împreună cu el. Norocoșii nu vor trebui să scoată niciun ban din buzunar, însă la întoarcerea pe Terra vor trebui să creeze ceva.

Asta e condiția pusă de Maezawa, care crede că operele create îi vor inspira pe toți visătorii din lume. Fondatorul și șeful companiei SpaceX, Elon Musk, a avut doar cuvinte de laudă pentru omul de afaceri nipon.



”El este, după părerea mea, cea mai curajoasă persoană și cel mai hotărât să fie implicat în această aventură. Din această cauză, va trebui să facem tot posibilul ca să fim siguri că va fi un zbor bun”, a spus șeful companiei SpaceX, Elon Musk.



Călătoria spaţială va fi realizată cu ajutorul unei rachete BFR, construcția căreia a început deja. Aparatul de zbor, ce va avea două trepte, va avea o lungime de 118 metri şi un volum interior de o mie de metri cubi.

După ce va efectua un rotaţie în jurul Terrei, racheta la bordul căreia se vor afla Yusaku Maezawa şi grupul de artişti se va îndrepta spre Lună şi va face un ocol în jurul acesteia, înainte de a reveni spre Pământ, unde va ateriza în poziţie verticală. Racheta va fi reutilizabilă.