Cine este prima femeie din istoria televiziunii americane care prezintă un talk-show nocturn

Oprah Winfrey a fost prima prezentatoare de culoare care a avut succes în televiziune şi a avut un talk-show naţional între 1986 şi 2011, însă era vorba despre o emisiune difuzată în segmentul diurn, în timp ce show-urile de seară au fost prezentate doar de bărbaţi.Talk-show-urile nocturne reprezintă o atracţie principală şi tradiţională pentru posturile TV americane, ale căror principale vedete sunt prezentatorii Jimmy Fallon (NBC), Stephan Colbert (CBS) şi Jimmy Kimmel (ABC).Dorind să profite de pe urma popularităţii sale pe YouTube, unde Lilly Singh are 14,9 milioane de abonaţi, postul NBC a decis să publice online primul episod al emisiunii "A Little Late with Lilly Singh" pe platforma video menţionată, înainte de ora de difuzare la televiziune a acestui talk-show nocturn, scrie agerpres.ro În manieră generală, platforma video YouTube a fost o veritabilă binefacere pentru toate talk-show-urile americane în a doua şi a treia parte a serii, care au găsit astfel pe internet un public nou şi mai tânăr.În vârstă de 30 de ani şi cu părinţi indieni, Lilly Singh a preluat ultimul dintre cele trei segmente orare alocate zilnic de NBC talk-show-urilor nocturne, ocupat până acum de prezentatorul Carson Daly.Difuzat la ora New York-ului 01:35, programul nu este transmis în direct, la fel ca toate celelalte mari talk-show-uri din televiziunea americană.O singură femeie a avut propriul talk-show ce era difuzat de luni până vineri de un mare post TV american (Fox): actriţa de comedie Joan Rivers, însă în debutul serii şi doar pentru doi ani (1986-1988).Actriţa de comedie Samantha Bee s-a remarcat cu emisiunea ei "Full Frontal", talk-show de seară, lansat în 2016, dar acesta era difuzat de postul prin cablu TBS, care a avut o audienţă mult mai mică decât cele patru show-uri nocturne difuzate de celebrele "networks" ("reţele"), marile staţii TV naţionale.Evitând tradiţionalul monolog introductiv, foarte drag producătorilor americani de talk-show-uri, Lilly Singh a folosit o scenetă preînregistrată, pe parcursul căreia a cântat rap în faţa directorilor fictivi ai unor posturi TV."Salut, numele meu este Lilly şi eu nu sunt un bărbat alb", a scandat prezentatoarea canadiană, care a anunţat public că este bisexuală. "Pielea mea e colorată şi nu folosesc cremă autobronzantă", a adăugat ea.În timpul emisiunii, multe dintre glumele sale au avut legătură cu diversitatea şi omniprezenţa persoanelor caucaziene în industria de televiziune. "Înţeleg că pentru anumite persoane", a spus ea, şuşotind apoi în microfon cuvântul "albi", "să vezi pe cineva ca mine prezentând o emisiune TV este îngrozitor"."Una dintre cele mai mari spaime ale Americii albe este aceea că minorităţile le vor lua locurile de muncă. Şi, să fim sinceri, este exact ceea ce suntem pe cale să facem", a adăugat ea.Prima invitată în emisiune a fost actriţa, scenarista şi producătoarea Mindy Kaling, ai cărei părinţi sunt de origine indiană.