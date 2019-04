Cine este PRIMA cântăreaţă, care a primit Premiul Pulitzer post-mortem

Cântăreaţa americană Aretha Franklin, care a murit anul trecut, la vârsta de 76 de ani, a devenit prima artistă recompensată postum cu un premiu special Pulitzer, potrivit The Hollywood Reporter.

Premiul i-a fost acordat postum starului american pentru contribuţia la dezvoltarea culturii şi muzicii americane de-a lungul a cinci decenii.

Aretha Franklin se alătură astfel unor titani ai muzicii americane recompensaţi cu premii Pulitzer speciale, precum Hank Williams (postum, în 2010), care a murit în 1953, Duke Ellington, Bob Dylan, John Coltrane, Thelonious Monk, George Gershwin, Ray Bradbury, William Schuman, Milton Babbitt, Scott Joplin, Roger Sessions, Richard Rodgers şi Oscar Hammerstein II.

În 1987, Aretha Franklin a devenit prima femeie inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Gala premiilor Pulitzer 2019 a avut loc luni seară, la Universitatea Columbia din New York. Distincţia a fost înfiinţată în 1917. În prezent, fiecare premiu este însoţit de suma de 15.000 de dolari.

Cântăreaţa americană Aretha Franklin a murit în august 2018, la vârsta de 76 de ani, din cauza unui cancer pancreatic.

Aretha Franklin - care şi-a început cariera muzicală cântând gospel în biserica tatălui său. Cântăreaţa şi-a cimentat locul în istoria muzicii americane cu vocea sa puternică şi clară, cu care putea cânta note din patru octave.

De-a lungul carierei, a abordat genuri diverse, de la soul la R&B, gospel şi pop. Franklin, celebră pentru mai multe hituri, precum "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1967), "Chain of Fools" (1967), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), "A Rose Is Still A Rose" (1998) ş.a.

Franklin a câştigat 20 de premii Grammy (inclusiv trei speciale), dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti "premiul Aretha".