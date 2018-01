Cine este pedofilul care a abuzat doi copii în lift

Apar noi informaţii legate de identitatea bărbatului care a abuzat sexual doi copii în lift la Bucureşti. Şocant, este posibil ca el să aibă antecedente de aceeaşi natură, scrie rtv.net.

Potrivit unor surse citate de Digi24, este posibil ca bărbatul căutat pentru agresarea celor doi copii în lift să fi fost condamnat în 2013 pentru exact aceleaşi fapte. Mai mult, el fi fost liberat condiţionat recent.

Doi copii de cinci şi nouă ani au fost agresaţi sexual, vineri, într-un lift din Bucureşti, iar poliţiştii încearcă să-l găsească pe agresor, cazul fiind coordonat de procurorii archetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Poliţia România face un apel la populaţie pentru prinderea agresorului, iar cei care au informaţii sunt rugaţi să apeleze 112.

Incidentul s-a produs într-un imobil din cartierul Drumul Taberei. Cei doi copii, de cinci şi nouă ani, au fost urmaţi în lift de un bărbat necunoscut care i-a agresat sexual. Odată scăpaţi din lift, copiii au povestit familiei ce s-a întâmplat, iar părinţii au depus o reclamaţie la Poliţie.

"În cauza au fost declansate cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de agresiune sexuala. Sectia 22 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 6, efectueaza investigatii in vederea depistarii si tragerii la raspundere penala a persoanei care a agresat minorii", au trasmis reprezentanţii Poliţiei Bucureşti.