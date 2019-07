Cine este noul iubit al cântăreţei Lady Gaga

foto: realitatea.net

Inginerul de sunet Dan Horton este noul iubit al cântăreţei Lady Gaga, a informat marţi revista People, care a publicat fotografii în care vedeta este văzută sărutând un bărbat, scrie agerpres.ro.



Horton, 37 de ani, a lucrat ca inginer de sunet pentru vedeta în vârstă de 33 de ani.



Imaginile publicate de People se referă la cina pe care Lady Gaga şi Horton au luat-o la un restaurant din Studio City, un cartier din nord-vestul oraşului Los Angeles.



Mai multe persoane care s-au aflat în local au asigurat revista People că Lady Gaga şi Horton s-au comportat drăgăstos unul cu altul, ceea ce arată că sunt "mai mult decât prieteni".



În lipsa unui comunicat oficial, Horton ar fi prima relaţie pe care o are Lady Gaga după ce a anulat în februarie logodna cu impresarul Christian Carino.



Artista şi-a început relaţia cu Carino în 2017, însă când s-au despărţit în 2019 cei doi duceau deja vieţi separate.



Presupusa relaţie dintre Lady Gaga şi Horton ar pune astfel capăt zvonurilor că artista ar avea o aventură cu Bradley Cooper, alături de care a triumfat în filmul ''A Star is Born'' (2018).



Potrivit People, Bradley Cooper s-a despărţit de modelul Irina Shayk în iunie, după o relaţie de trei ani. Cei doi au împreună o fiică născută în 2017.



Faptul că Lady Gaga şi Cooper se despărţiseră de respectivii lor parteneri a declanşat un val de zvonuri privind o presupusă relaţie de dragoste, mai ales după interpretarea pasională, în duet, a piesei ''Shallow'', laureată cu premiul Oscar pentru cel mai bun cântec, la gala din acest an a premiilor Academiei americane de Film.