Cine este noul antrenor al tenismenei române Simona Halep

Thierry van Cleemput este noul antrenor al tenismenei române Simona Halep. Numărul trei mondial a precizat că şedinţele de pregătire sunt puţin diferite, dar are încredere că totul va fi bine.



"Am început colaborarea şi o să lucrăm împreună. Sper să fie bine. Bineînţeles, e ceva nou, ceva diferit. Nu va fi uşor, însă am încredere că totul va fi bine", a spus tenismena Simona Halep.



Simona Halep a renunţat la sfârşitul anului trecut la serviciile australianului Darren Cahill şi nu a avut antrenor la primul turneu de Mare Şlem din 2019, Australian Open.

Belgianul Thierry van Clempuut a fost văzut totuşi pe terenurile de antrenament de la Melbourne supraveghind încălzirea Simonei.

El este al doilea antrenor belgian după Wim Fissette cu care colaboraeză constănţeanca.

Van Clempuut a sosit în urmă cu o săptămână la Bucureşti şi a condus în ultimele zile antrenamentele jucătoarei române înaintea confruntării dintre

Cehia şi România în Cupa Federaţiei. Partidele se vor disputa la Ostrava pe 9 şi 10 februarie.