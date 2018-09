Cine este noul ambasador al brandului Nissan

, scrie agerpres.ro. Japoneza Naomi Osaka a câştigat sâmbătă US Open, ultimul Grand Slam al anului de la Flushing Meadows din New York, după ce a învins-o în finală pe Serena Williams cu 6-2, 6-4. Naomi Osaka a scris o pagină de istorie pentru tenisul nipon, devenind primul jucător din Japonia care triumfă într-un Grand Slam, la doar 20 de ani."În timp ce creşteam, tatăl meu conducea un Nissan, deci faptul că am reuşit să devin ambasador de brand mă face să simt că lucrurile au revenit exact la ceea ce au fost", a afirmat Naomi Osaka după semnarea contractului, la sediul central al Nissan din Yokohama.Nissan se alătură companiilor care au semnat contracte de publicitate cu Naomi Osaka, cum ar fi Adidas AG, Yonex Co, Nissin Foods Co, Wowow Inc şi Citizen Watch Co.Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault şi 34% din titlurile Mitsubishi Motors.