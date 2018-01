Cine este moldoveanca care lucrează în cea mai mare companie aeriană din China

Cea mai mare companie aeriană din China are în staff şi o moldoveancă. Mariana Solonaru, originară din oraşul Străşeni, este responsabilă de recrutarea piloţilor străini. Tânăra a absolvit masteratul în contabilitate şi audit în Constanţa.

După studii, a mers pentru un stagiu de jumătate de an în Shangai, metropolă de care s-a îndrăgostit iremediabil. A decis să rămână acolo şi a căutat un loc de muncă.

"Chiar m-am simţit foarte norocoasă, pentru că ştii cum e, pentru un student absolvind facultatea este foarte greu să găsească o nişă în care să îşi înceapă activitatea profesională", a spus specialistul în recrutarea piloţilor în China, Mariana Solonaru.

Pe parcursul celor doi ani de activitate, tânăra moldoveancă a reuşit să angajeze piloţi din diferite colţuri ale lumii, nu şi din Moldova.

"Din România avem. Am contactat şi din Moldova, dar recent nu avem pe nimeni angajat încă, dar eu sunt insistentă şi chiar mi-aş dori. Câţiva am contactat, dar nu am reuşit să îi angajez încă. Avem din toată lumea, cred că avem din 45, 50 de ţări", a spus specialistul în recrutarea piloţilor în China, Mariana Solonaru.

Tânăra spune că de la început i-a fost greu să se adapteze.

"Eu am colegi chinezi, doar chinezi. A fost mai greu la început să mă acomodez, pentru că nici nu vorbeam bine limba şi chinezii sunt şi mai diferiţi şi ca persoană şi ca cultură decât noi şi nu sunt atât de deschişi", a declarat specialistul în recrutarea piloţilor în China, Mariana Solonaru.

Cel mai greu face faţă dorului de casă.

"Dorul de casă cred că este aceeaşi problemă pentru toţi, nu ai cum să îl stingi cu nimic", a spus specialistul în recrutarea piloţilor în China, Mariana Solonaru.

Compania în care munceşte Mariana Solonaru are aproape opt mii de angajaţi.