Cine este EROUL care a SALVAT locatarii blocului prăbușit de la Otaci

80 de minute. Atât a durat de la evacuarea tuturor locatarilor blocului avariat, până la prăbuşirea clădirii din Otaci. 46 de oameni au scăpat cu viaţă datorită unui singur om, care a decis evacuarea de urgenţă şi, pe alocuri, forţată, a acestora. Este vorba despre Igor Bordian, inspector al Agenţiei de Supraveghere tehnică. Acesta se afla la Briceni, dar a fost chemat de autorităţile din Otaci să inspecteze clădirea, ai cărei pereţii se fisurau sub ochii locatarilor. Datorită intervenţiei sale, oamenii au fost evacuaţi la timp.



"La ora 17:25 de minute, am venit la Primărie de la casă şi am dat prescripţie cu evacuarea populaţiei. La gaz am sunat în primul rând, la electricitate de ai deconecta. Oamenii toţi au fost evacuaţi, la ora 20:00, noi încă eram sus cu domnul primar împreună", a declarat Igor Bordian, inspector de stat al agenţiei de supraveghere tehnică Nord.

Inspectorul spune că unii locatari s-au lăsat greu convinşi să iasă din case. Motivul este că nu vroiau să-şi lase bunurile agonisite de-o viaţă.



"În momentul acesta, să vă spun sincer, parcă eram eu cel mai mare duşman şi îmi spuneau cine eşti tu. Să nu fi insistat să facă evacuarea, că hai şi am sta până dimineaţa, iată uitaţi-vă câte avea să fie, oameni pierduţi", a spus Igor Bordian, inspector de stat al agenţiei de supraveghere tehnică Nord.



Inspectorul spune că munca grea abia începe. În zilele următoare urmează să fie inspectate şi alte blocuri de locuit din zonă.

"Va trebui de făcut mai departe expertiza şi la alte case. Mai sunt încă trei case cu nouă etaje şi ar fi de dorit şi obligatoriu de efectuat expertiza la toate casele", a menționat Igor Bordian, inspector de stat al agenţiei de supraveghere tehnică Nord.



În prejma blocului avariat sunt încă trei blocuri de locuit a câte nouă etaje.