Cine este cel mai plătit actor de comedie. Cât încasează acesta ANUAL

Jerry Seinfeld, coautor al serialului TV de succes "Seinfeld", rămâne cel mai bine plătit actor de comedie din lume, după ce, în ultimele 12 luni, a câştigat 57,5 milioane de dolari.

Mare parte din această sumă a fost câştigată din spectacolele sale de stand up comedy, seria sa "Comedians in Cars Getting Coffee", difuzată de Netflix, şi redifuzarea serialului "Seinfeld" (1989) pe platforma Hulu, informează mediafax.ro.