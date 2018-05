Cine este cel mai deştept elev din Moldova. A fost scutit de trei examene de la BAC anul acesta

În timp ce unii au intrat în febra pregătirilor pentru bacalaureat, alţii dorm şi se plimbă. Asta pentru ca au fost scutiţi de examene. Este şi cazul lui Cristian Vişan de la un liceu din Capitală, care are 10 din oficiu la trei materii. Acum spune că bacalaureatul este floare la ureche dacă înveţi în toţi anii de studii.



Deşi spune că s-a pregătit numai o lună, Cristian a obţinut un scor bun la examenul Toefl.



"Engleza am început să o învăţ din clasa a cincea. încă în gimnaziu până în clasa a 12", a spus Cristian Visan, elev scutit de trei examene de bacalaureat.



În afară de limba engleză, elevul a fost scutit şi de examenul la informatică. A luat 10 pentru că a obţinut locul doi la Olimpiada republicană.



"De informatică sunt pasionat ceva timp, iar anul acesta m-am pregătit ceva mai mult şi am ajuns la olimpiada republicană", a spus Cristian Visan, elev scutit de trei examene de bacalaureat.



Iar la matematică Cristian poate uşor concura cu cei mai iluştri matematicieni. Tot pentru locul doi la olimpiada republicană s-a ales cu a treia notă de 10 şi examenul luat la bac. Colegii de clasă spun că îl admiră şi recunosc faptul că uneori se inspiră din exerciţiile gata rezolvate de Cristian.



"Îl admir pentru munca şi perseverenţa de care dă dovadă".



Şi profesorii spun că, de multe ori îi încredinţau lui Cristian să predea unele teme colegilor săi.



"Să rezolve şi să explice metoda lui cea mai eficientă la colegi", Rasia Miron, profesoară de infroamtică.



Tânărul spune că se pregăteşte pentru a mai lua un 10 şi la proba de limbă română. El vrea să-şi urmeze studiile în informatică şi matematică. În liceul în care studiază, alţi patru elevi au fost scutiţi la câte două examene.