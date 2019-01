Cine este bărbatul care a câştigat la licitaţie UN SAT din Moldova

Satul Ţigăneşti din raionul Străşeni a fost cumpărat la licitaţie cu 6 mii de lei.

Potrivit tradiţiei de sfântul Vasile, cel care l-a cumpărat primeşte timp de un an de zile, titlul simbolic de "stăpân al localităţii". Evenimentul este un bun prilej de petrecere şi voie bună.



Valeriu Popa este anul acesta stăpânul satului Ţigăneşti.



"Am cumpărat satul cu 6000 de lei ca să nu pierdem tradiţia satului şi să o ducem mai departe.tineretul care rămâne să respecte şi ei tradiţia noastră", a afirmat Valeriu Popa, sătean.



El a preluat titlul de "stăpân al satului" de la consăteanul său, Ion Bidiniuc, care a deţinut funcţia în 2018.



"Mulţi iau parte dar cine are mai mult noroc acela şi cumpără satul. Unii l-au cumpărat în ruble, alţii în euro, noi în lei şi uite aşa", a spus Ion Bidiniu, alt sătean.



Localnicii se mândresc cu această tradiţie, mai ales că banii strânşi la licitaţie sunt utilizaţi tot în folosul satului.



În acest an, Jocul Satului a fost încins de interpreții Cornelia şi Marcel Ştefăneţ.



"Nu am îngheţat şi muzica este foarte minunată. Este o plăcere pentru noi. Foarte frumos, foarte frumos."



Şi pentru că temperaturile de afară erau sub zero grade, oamenii s-au oprit să se încălzească.



Evenimentul a atras şi turişti: o tânără care a venit din România spune că a rămas impresionată de tradiţiile sătenilor din Ţigăneşti.



"Urmărim împreună tradiţiile frumoase şi unice de aici, şi ne străduim să-i încurajăm în menţinerea şi continuarea lor. Încercăm să arătăm cât mai mult românilor despre ce se întâmplă aici şi să apropriem oamenii de fraţii lor de peste Prut", a spus Adriana Scripacriu, vizitatoare.



După miezul nopţii, mai multe cete de urători au mers din casă în casă pentru a vesti începutul anului nou pe stil vechi.