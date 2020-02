Cine este băieţelul din Chişinău care a cucerit România?

La doi ani ştia să numere până la zece în trei limbi, la trei ani a învăţat alfabetul, iar acum, la cinci ani, a ajuns să recite peste o sută de poezii. Vorbim despre Vlad Ciobanu, un băieţel-minune, care a ridicat juriul în picioare şi la emisiunea "Românii au talent". Filmuleţul a ajuns în doar câteva ore să fie distribuit de mii de oameni, care spun că acest copil duce faima Moldovei în lume.



La prima vedere, Vladuţ pare a fi un copil obişnuit, care nu iese cu nimic în evidenţă. Se joacă, e curios, pune zeci de întrebări şi n-are răbdare să afle răspunsul. Însă, în spatele acestei aparenţe se ascunde o minte care cu siguranţă va schimba lumea de mâine.



Ştie deja să citească, lucru pe care l-a învăţat singur. Spune că este pasionat de actorie şi, când va fi mare, vrea să ajungă un actor celebru. Până atunci însă alege să fie diferit de ceilalţi copii.



La întrebările legate de mamă şi ţară, micuţul ne-a răspuns tot prin poezie.



"Dacă cineva m-ar întreba vreodată

Ce înseamnă mama pe acest pământ?

I-aş spune că a mea e minunată

Şi o voi iubi oricând."



Părinţii spun că Vlăduţ este mândria lor şi au încredere că va ajunge un om mare.



"Într-adevăr e un copil mai deosebit. Am observat asta de mic. Ştia şi culorile şi în română şi în engleză la vârsta de doar doi ani."



VICTOR CIOBANU, tataŞ: "Întotdeuna vrea ceva nou să cunoască. Chiar ceea ce ţine de citit era încă mic şi mă gândeam puţin, puţin să mai lungesc acest timp. Într-o zi chiar am rămas frapat şi eu când el mi-a zis că hai să citească şi eu am zis hai, citeşte cu gândul că nu ştie. Şi când mă uit el citeşte. Zic hai alt cuvânt, poate pe ăsta îl ştie, altul tot citeşte."