Cine este băiatul care i-a scris o scrisoare lui Candu, în care raportează starea proastă a drumurilor

Deși are o vârstă fragedă, este convins că poate mișca lucrurile din loc. Vorbim despre Daniel Cireș, un elev de 12 ani, din satul Corjova, raionul Criuleni. Nemulțumit de starea drumului, în special de porțiunea dintre satul Bălăbănești și orașul Vadul lui Vodă, i-a scris o scrisoare președintelui Parlamentului.

Băiatul este în clasa a șaptea la un liceu din Capitală și deja de trei ani face naveta până la Chișinău. Se trezește în fiecare dimineață la ora șase și vine împreună cu mama sa în oraș. Spune că s-a săturat de drumurile proaste.

"De felul meu nu sunt băiat foarte curajos, sunt un pic mai timid însă chiar am vrut să repar această problemă cu drumul fiindcă este un loc foarte frumos, foarte pitoresc acolo", a spus Daniel Cereş, elev.

Pentru că este un elev sârguincios, obișnuiește să-și repete temele dimineața în drum spre școală, doar că din cauza gropilor nu prea reușește.

"Dacă am cartea pe genunchi și sunt concentrat când mama cu mașina merge printr-o groapă atunci cartea îmi mai sare, te abați de la rând", a mărturisit Daniel Cereş, elev.

În timpul unei vizite la Parlament, și-a luat inima în dinți și a lăsat o scrisoare şefului Legislativului în care povestește despre această problemă.

Răspunsul a venit rapid. Andrian Candu a scris pe Facebook că porțiunea va fi reabilitată înainte de sărbătorile de iarnă, în cadrul programului național Drumuri bune pentru Moldova.

"Eu chiar nu am știut de chestia asta după care am văzut pe rețelele de socializare, am văzut mesajul, m-a frapat. Eu știu că rugămintea nu este după adresă, după cum și au scris unii internauți că ce are speakerul Parlamentului cu reparația drumului, dar odată ce l-a luat sub aripa lui, i-a acceptat mesajul, eu sper că dumnealui să-l redirecționeze instituțiilor de resort", a spus Mariana Cereş, mama lui Daniel.

Daniel spune că îi va mai scrie lui Andrian Candu, dacă problema nu va fi soluționată.